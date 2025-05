Cerro Porteño x Palmeiras: Prévia, horário e como chegam as equipes O Ciclón de Barrio Obrero quer encerrar a sequência perfeita do Verdão, que chega como líder absoluto. A partir das 21h30, na Nova Olla, um duelo com sabor de classificação.

Uma noite de Libertadores que pode definir os rumos do grupo

Nesta terça-feira, o Cerro Porteño joga muito mais do que três pontos em casa. A partir das 21h30 (horário da Argentina), o time paraguaio recebe o Palmeiras no estádio La Nueva Olla, em Assunção, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores 2025. A equipe comandada por Víctor Bernay empatou na rodada anterior e busca retomar o caminho das vitórias diante de um adversário que vive grande fase: o Verdão venceu todas as partidas até aqui e lidera o grupo com campanha perfeita.

Como chegam as equipes

O Cerro Porteño vive uma campanha irregular, mas segue na vice-liderança da chave com 4 pontos. No último jogo, empatou em 2 a 2 com o Sporting Cristal. Ao longo do torneio, soma 3 vitórias e 1 derrota, com 11 gols marcados e 7 sofridos. Apesar das falhas defensivas, a equipe paraguaia tem mostrado poder ofensivo e competitividade diante de rivais difíceis.

Do outro lado, o Palmeiras atravessa um momento sólido. Na rodada anterior, venceu o Bolívar por 3 a 2, no Allianz Parque, e acumula 9 pontos, com 7 gols a favor e apenas 4 contra. O time paulista domina com autoridade o Grupo G e sonha em garantir a classificação às oitavas com uma vitória no Paraguai.

Histórico: ampla vantagem do Verdão

O retrospecto recente mostra superioridade do Palmeiras. O Verdão venceu os últimos cinco confrontos diretos contra o Cerro Porteño pela Libertadores. O mais recente aconteceu no dia 9 de abril, também pela fase de grupos, quando os brasileiros venceram por 1 a 0 em casa.

Próximos compromissos na Libertadores

Cerro Porteño:

13 de maio (21h30): visita o Sporting Cristal

28 de maio (21h30): recebe o Bolívar

Palmeiras:

15 de maio (18h00): visita o Bolívar

28 de maio (21h30): recebe o Sporting Cristal

Informações da partida

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Competição: Copa CONMEBOL Libertadores 2025 – Rodada 4 (Grupo G)

Estádio: La Nueva Olla, Assunção

Horário: Argentina: 21h30 Colômbia e Peru: 19h30 México, Honduras, El Salvador e Nicarágua: 18h30 Venezuela e Chile: 20h30

Árbitro principal: Piero Maza Gómez (Chile)

O Ciclón busca o golpe, o Verdão mira a vaga

O desafio não será simples para o Cerro Porteño, mas jogar diante da sua torcida e a necessidade de pontuar para não se complicar na tabela devem impulsionar o time paraguaio. O Palmeiras, por sua vez, quer manter a liderança e garantir a classificação antecipada para o mata-mata.

Nesta noite, em Assunção, a Libertadores pulsa forte. Cerro e Palmeiras têm muito em jogo. E a história está pronta para ser escrita.