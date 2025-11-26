Chelsea vence 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge por la Champions League 2025-26 Chelsea superó 3-0 al Barcelona en Londres con goles de Koundé (en contra), Estêvão y Delap. El conjunto catalán jugó con diez hombres desde el minuto 44 por expulsión de Araujo.

Chelsea logró una contundente victoria 3-0 ante el FC Barcelona en Stamford Bridge, por la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El equipo dirigido por Enzo Maresca se impuso con goles de Jules Koundé en propia puerta (27’), Estêvão (55’) y Liam Delap (73’), en un partido marcado por la expulsión del capitán barcelonista Ronald Araujo en el minuto 44 por doble amarilla.

El encuentro cobró un giro clave antes del descanso, cuando Araujo fue expulsado por una dura entrada sobre Marc Cucurella. Barcelona quedó con diez hombres y no logró reponerse, siendo presionado durante casi toda la segunda mitad.

El joven brasileño Estêvão fue protagonista con una destacada actuación y un gol tras superar a dos rivales, mientras que Lamine Yamal, figura esperada en la previa, fue sustituido en el complemento tras una noche discreta. Enzo Maresca, técnico del Chelsea, destacó el valor de la victoria frente a un rival como el Barcelona.

Tras el resultado, Chelsea sube al quinto lugar de la clasificación con 10 puntos, mientras que Barcelona desciende a la decimoquinta posición tras su segunda derrota en el torneo, según datos de AFP. El técnico azulgrana Hansi Flick mantuvo su optimismo respecto a la posibilidad de que el equipo avance a octavos, subrayando que aún restan tres partidos en la fase y hay jugadores recuperándose de lesiones.

La jornada también registró la primera derrota europea del Manchester City, campeón defensor, que cayó 2-0 ante el Bayer Leverkusen en casa, en un partido donde Pep Guardiola realizó numerosas rotaciones en el once inicial.

La victoria del Chelsea aviva el interés del público dominicano por la Champions League, en un contexto de rivalidad directa entre clubes ingleses y españoles, y deja al Barcelona en una situación comprometida para la clasificación a la siguiente ronda.