Este sábado, desde las 12:30 del mediodía (hora local), Stamford Bridge será escenario de un nuevo capítulo entre Chelsea y Everton, dos clubes con presentes dispares en la Premier League. Por la jornada 34 del campeonato inglés, los dirigidos por Mauricio Pochettino intentarán prolongar su gran racha frente a los Toffees, a quienes no pierden en casa desde hace más de dos décadas.

An early kick-off at the Bridge! ✊🔜 pic.twitter.com/chAaNz6OIj

Los Blues vienen de conseguir una valiosa victoria en condición de visitante frente a Fulham (2-1), con goles de Pedro Neto y George, y se posicionan en la sexta plaza de la tabla con 57 puntos. El equipo londinense acumula 16 victorias en 33 partidos disputados, con un saldo positivo en el ataque: 58 goles convertidos, aunque con 40 tantos recibidos que reflejan cierta vulnerabilidad defensiva.

Como local, Chelsea ha sido fuerte: ganó 9 de sus 16 encuentros en Stamford Bridge, cayó apenas en dos ocasiones y sumó cinco empates. Una fortaleza que querrá mantener frente a un rival al que históricamente ha dominado.

El panorama de los de Sean Dyche es otro. Everton viene de caer por 2-0 frente al Manchester City, un resultado que acentuó su irregular presente en la liga. Con 8 victorias en 33 fechas, 34 goles a favor y 40 en contra, el equipo de Liverpool navega en la parte baja de la tabla, aunque por ahora fuera de la zona roja.

A domicilio, su rendimiento ha sido discreto: apenas 4 triunfos en 16 presentaciones, con 6 empates y 6 derrotas. Este escenario obliga a Everton a rascar puntos en Londres si quiere evitar complicaciones mayores en el cierre del torneo.

La historia también juega en favor de Chelsea. En sus enfrentamientos en Stamford Bridge por Premier League, los Blues suman 18 victorias, 14 empates y solo 2 derrotas ante Everton. Más aún, arrastran una racha de 29 partidos consecutivos sin caer frente a los Toffees en el campeonato.

El último cruce entre ambos fue en diciembre de 2024 y terminó en empate sin goles, pero Chelsea quiere esta vez cambiar el guion y quedarse con los tres puntos.

The latest training images from Finch Farm have just dropped! 📸🔽

— Everton (@Everton) April 24, 2025