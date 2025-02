Stamford Bridge será el escenario de un duelo crucial este martes 25 de febrero, cuando Chelsea reciba a Southampton en el marco de la fecha 27 de la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca atraviesa una racha preocupante y necesita una victoria para no alejarse de la pelea por los puestos europeos. Los Saints, por su parte, se hunden cada vez más en el último lugar y ven el descenso como una amenaza inminente.

Luego de un inicio de temporada prometedor, Chelsea ha perdido consistencia en las últimas jornadas. Con solo dos triunfos en sus últimos cinco encuentros, los Blues han cedido terreno en la lucha por un boleto a la próxima edición de la Champions League. Actualmente, el equipo londinense se encuentra fuera del Top 4, a cuatro puntos de Nottingham Forest, que ocupa la tercera plaza.

Los dirigidos por Maresca han sufrido para mantener la solidez defensiva y han mostrado irregularidad en ataque. En casa, sin embargo, han sido un equipo con una media goleadora destacable, anotando 2.2 goles por partido en Stamford Bridge. Un triunfo ante el último de la tabla parece una oportunidad ideal para recuperar confianza y volver a la senda del triunfo.

El regreso de Southampton a la Premier League ha sido decepcionante. Con solo dos victorias en 26 fechas y apenas 9 puntos, los Saints se perfilan como el principal candidato al descenso. No solo son el equipo con menos goles a favor en el campeonato, sino también el que más tantos ha recibido.

Los dirigidos por Iván Jurić han mostrado algunas señales de mejoría en ataque, logrando marcar en sus últimos cuatro partidos fuera de casa. Sin embargo, sus problemas defensivos continúan siendo una pesadilla. Con una media de 1.2 goles por partido como visitante, el equipo necesita un cambio radical si quiere aspirar a salir del fondo de la tabla.

Entrenador: Enzo Maresca

Portero: Filip Jörgensen

Defensores: Malo Gusto, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer

Delanteros: Pedro Neto, Jadon Sancho, Christopher Nkunku

Suplentes: Robert Sánchez, Kiernan Dewsbury-Hall, Reece James, Wesley Fofana, Tyrique George, Josh Acheampong, Mathis Amougou, Ishé Samuels-Smith, Shumaira Mheuka

Bajas: Nicolas Jackson, Noni Madueke, Trevoh Chalobah, Roméo Lavia, Benoit Badiashile, Marc Guiu

Entrenador: Iván Jurić

Portero: Aaron Ramsdale

Defensores: Welington, Armel Bella Kotchap, James Bree

Mediocampistas: Yukinari Sugawara, Kyle Walker-Peters, William Smallbone, Joe Aribo, Mateus Fernandes

Delanteros: Kamaldeen Sulemana, Paul Onuachu

Suplentes: Alex McCarthy, Ryan Manning, Flynn Downes, Jack Stephens, Cameron Archer, Albert Grönbaek, Tyler Dibling

Bajas: Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek, Lesley Ugochukwu, Adam Lallana, Ryan Fraser, Ross Stewart

Chelsea ha perdido sus últimos tres encuentros en la Premier League

Southampton ha marcado y recibido goles en sus últimos cuatro partidos como visitante

Chelsea promedia 2.2 goles por partido en casa, mientras que Southampton anota 1.2 fuera de casa

El último enfrentamiento entre ambos en Stamford Bridge terminó con una goleada 5-1 a favor de los Blues

Fecha: Martes 25 de febrero de 2025

Hora: 17:15 (hora local)

Estadio: Stamford Bridge (Capacidad: 41,837 espectadores)

🏙️ Late night

☕️ Early morning

Where are you following from? 👋 pic.twitter.com/ekrGoBCGHQ

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 25, 2025