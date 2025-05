Chi ha giocato sia nel Milan che nel Bologna? Ecco i 22 nomi storici Milan-Bologna, la finale prima della finale: rivalità, ex in comune e il sogno europeo in palio.

Dopo l’euforia del trionfo nel derby contro l’Inter che ha proiettato il Milan nella finale di Coppa Italia, il calendario impone ai rossoneri un nuovo esame cruciale. Questo venerdì 9 maggio, San Siro ospiterà un match che va oltre i semplici tre punti: Milan-Bologna sarà una “finale anticipata”, non solo per l’imminente scontro in coppa, ma anche per le ultime possibilità di accedere alle competizioni europee della prossima stagione.

Il Milan arriva a questa sfida al nono posto, sei punti dietro alla Lazio, mentre il Bologna segue da vicino, con sole cinque lunghezze di distacco dai rossoneri. Con tre giornate rimaste, ogni partita è una battaglia senza domani. La pressione è alle stelle, e con essa cresce anche il peso simbolico di questo incrocio.

Un filo rosso-blu che attraversa la storia

Oltre al presente incandescente, Milan e Bologna condividono un passato intrecciato da numerosi protagonisti che hanno indossato entrambe le maglie, lasciando il segno in due delle piazze più iconiche del calcio italiano.

Tra i nomi più emblematici c’è Francesco Antonioli, portiere che ha fatto parte della rosa rossonera tra il 1988 e il 1993, e che a Bologna ha trovato la sua consacrazione con ben 194 presenze. Andrea Poli rappresenta invece l’equilibrio perfetto, con 106 partite giocate per il Milan e 114 con la maglia rossoblù.

Il ricordo si fa ancora più prestigioso con Roberto Baggio, fuoriclasse che nonostante brevi parentesi in entrambe le squadre, è riuscito a regalare emozioni indelebili: 16 gol in 61 partite con il Milan, e addirittura 22 gol in 30 presenze con il Bologna, una media da fuoriclasse assoluto.

Altri nomi di spicco includono Alberto Gilardino, Antonio Mirante, Mattia Destro, Tommaso Pobega e Alexis Saelemaekers. In totale, sono 22 i giocatori che hanno fatto parte della storia di entrambe le squadre, costruendo un ponte calcistico tra Milano e Bologna.

Giocatori che hanno indossato le maglie di Milan e Bologna

Giocatore Presenze Milan Presenze Bologna Totale Presenze Davide Calabria 268 10 278 Andrea Poli 106 114 220 Francesco Antonioli 17 194 211 Alberto Gilardino 120 36 156 Alexis Saelemaekers 138 32 170 Mattia Destro 15 112 127 Tomas Locatelli 14 111 125 Daniele Daino 20 84 104 Cristian Zaccardo 16 79 95 Antonio Mirante 4 90 94 Roberto Baggio 61 30 91 Federico Giunti 60 23 83 Andrés Guglielminpietro 66 18 84 Tommaso Pobega 43 27 70 Kévin Constant 57 7 64 Giampiero Maini 25 22 47 Giuseppe Cardone 19 24 43 Samuele Dalla Bona 9 19 28 Davide Di Gennaro 1 22 23 Nicola Legrottaglie 1 9 10 Roberto Colombo 0 8 8

Calabria, il simbolo del presente

L’esempio più recente è quello di Davide Calabria. Capitano del Milan, simbolo di dedizione e longevità, ha vissuto un sorprendente ma significativo passaggio a Bologna in questa stagione, collezionando 10 presenze e contribuendo all’equilibrio tattico della squadra di Thiago Motta. Un’esperienza breve, ma che aggiunge profondità alla narrativa di questo incontro.

Un duello carico di significati

Il match di venerdì non è soltanto una sfida diretta per l’Europa. È un confronto tra due squadre che si conoscono, si rispettano, e si contendono ambizioni simili. Il Milan, con il vento in poppa dopo aver demolito l’Inter, dovrà affrontare un Bologna combattivo e determinato, ben guidato e ricco di giovani talenti.

In attesa della finale di Coppa Italia, questa sfida promette spettacolo, emozioni e — forse — un primo assaggio di rivincita. Il calcio offre sempre una seconda occasione, ma il tempo stringe: per Milan e Bologna, il futuro europeo si gioca adesso.