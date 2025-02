Chile vs. Uruguay: Alineaciones y análisis del duelo en el Sudamericano Sub-20 El encuentro, que se juega este lunes 10 de febrero, es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el hexagonal final del torneo que clasifica al Mundial Sub 20.

Este lunes 10 de febrero, la selección chilena Sub 20 se enfrentará a Uruguay en lo que promete ser un duelo crucial para ambos equipos en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20. El encuentro, que se disputará a las 22:00 horas en el Estadio Brígido Iriarte, en Caracas, Venezuela, será clave para las aspiraciones de clasificación al Mundial Sub 20 de 2025, que se celebrará en Chile.

Ambas selecciones llegan a este partido con cero puntos en la tabla, después de sendas derrotas en sus primeros compromisos del hexagonal. La selección chilena, comandada por Nicolás Córdova, viene de perder 2-1 ante Argentina y, en un partido dramático, cayó 2-1 frente a Paraguay, con un gol encajado en el último minuto. A pesar de estos tropiezos, Chile ya tiene asegurada su plaza al Mundial como país anfitrión, aunque la necesidad de una victoria es urgente para seguir con opciones de avanzar en el torneo y mejorar su rendimiento.

Por su parte, Uruguay, que dominó su grupo con 9 puntos, también ha tenido un inicio complicado en esta fase final. El equipo charrúa sufrió una derrota por 3-4 ante Argentina y cayó 0-1 contra Brasil. Los uruguayos, al igual que los chilenos, necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial.

Cuándo y dónde ver el partido:

El partido entre Chile y Uruguay será transmitido en vivo para todo Chile a las 22:00 horas de este lunes 10 de febrero. Si quieres disfrutar de este apasionante enfrentamiento, sintoniza el canal de televisión abierta que tiene los derechos de transmisión del Sudamericano Sub 20 en nuestro país.

Posibles alineaciones:

Chile: Ignacio Sáez; Matías Pérez, Iván Román, Nicolás Suárez, Yahir Salazar; Joaquín Silva, Gabriel Pinto; Agustín Arce, Emiliano Ramos, Ignacio Vásquez; Juan Francisco Rossel.

Uruguay: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Mauro Zalazar, Thiago Helguera, Gonzalo Petit; Alejandro Severo, Renzo Machado, Joaquín Lavega.

Próximos partidos de Chile Sub 20:

Si bien la clasificación al Mundial ya está asegurada para Chile, los próximos partidos siguen siendo de gran importancia. Después del encuentro contra Uruguay, la selección nacional enfrentará a Colombia el 13 de febrero a las 19:30 horas y a Brasil el 16 de febrero a las 18:00 horas, ambos partidos con el objetivo de mejorar su rendimiento en el hexagonal final y mantener vivas las esperanzas de un buen desempeño en el torneo.

Con ambos equipos necesitados de una victoria, se espera que el duelo entre Chile y Uruguay sea emocionante y decisivo para el futuro de ambos en el Sudamericano Sub 20.