Chiquito Romero rompió el silencio: reveló el motivo de su salida de Boca y dejó abierta la puerta para un regreso Tras rescindir su contrato con el Xeneize y acordar su llegada a Argentinos Juniors, el arquero analizó su paso por el club, reconoció que la pelea con un plateísta marcó un quiebre en su ciclo.

El final de un ciclo con sentimientos encontrados

Sergio “Chiquito” Romero puso punto final a su etapa en Boca Juniors. A los 38 años, el arquero rescindió su contrato con el club de la Ribera y continuará su carrera en Argentinos Juniors, donde ocupará el lugar del lesionado Diego “Ruso” Rodríguez. Tras firmar su desvinculación en el predio de Ezeiza, el experimentado guardameta dialogó con la prensa y realizó un balance de su paso por el Xeneize, entre agradecimientos, autocrítica y una confesión que sorprendió a todos: su enfrentamiento con un plateísta fue “la sentencia” de su estadía en el club.

“Fue un año complicado, con altibajos. Lamentablemente, la pelea con el plateísta fue el quiebre. Todos somos humanos y hay situaciones que a veces no sabemos manejar. Ese día me tocó reaccionar mal”, reconoció Romero, en referencia al episodio ocurrido tras la derrota ante River por la Liga Profesional, cuando respondió a los insultos de un hincha y terminó protagonizando un incidente que generó rechazo puertas adentro.

El episodio que cambió su destino en Boca

El hecho al que alude Romero se dio en abril, tras caer 1-0 ante el clásico rival en la Bombonera. Mientras se retiraba al vestuario, un socio lo insultó desde la platea y el arquero, fuera de sí, se acercó, lo enfrentó y llegó a golpearlo. “Me puteó tanto que me encontró”, había admitido en su momento. El conflicto no solo derivó en una sanción deportiva —dos fechas sin jugar—, sino también en un cambio de postura dirigencial: el club decidió buscar otro arquero para el siguiente mercado de pases, lo que selló su salida.

“Esa situación me marcó. Sé que no estuve a la altura de lo que representa esta camiseta. Pero también aprendí mucho. Lo bueno es que la gente me lo sigue haciendo saber: cada vez que me cruzan, me tratan con respeto y cariño”, expresó Chiquito, con tono reflexivo.

Agradecido con Riquelme, el Consejo y los hinchas

Pese al final abrupto, Romero se despidió de Boca con palabras de gratitud. “Me voy feliz, sin rencores. Este club me trató de una manera espectacular. Desde Riquelme hasta el último empleado del predio. Me hicieron sentir como en mi casa”, aseguró el arquero con 88 partidos disputados y figura clave en la campaña que llevó al Xeneize hasta la final de la Copa Libertadores 2023.

El exjugador del Manchester United, Sampdoria y AZ Alkmaar también recordó el respaldo del presidente del club en los momentos más duros: “Le agradezco mucho a Román, porque estuvo siempre. Me apoyó cuando las cosas no salían bien y cuando me tocó estar afuera. Ese acompañamiento no lo olvido más”.

El futuro en Argentinos y una promesa para el hincha xeneize

Romero, que llega a Argentinos Juniors para cubrir la vacante de Rodríguez, afirmó que encara este nuevo desafío “con la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel”. Sin embargo, antes de marcharse, dejó una frase que ilusiona a los hinchas de Boca: “A todos les dije lo mismo: voy a volver. Para mí esto no es un adiós, es un hasta luego”.

Más allá de las turbulencias, el arquero se despide habiendo sido protagonista de una etapa intensa: desde sus atajadas decisivas en la Copa Libertadores 2023 hasta el recordado enfrentamiento con Fluminense en el Maracaná. Su paso por Boca quedará en la memoria como un ciclo con luces y sombras, pero también con la huella de un arquero que, fiel a su estilo, nunca dejó de competir.

Un adiós con sabor a reencuentro

Sergio Romero cierra una etapa que tuvo de todo: liderazgo, polémicas y momentos de alto rendimiento. Hoy, con la serenidad de la distancia, reconoce sus errores y agradece la oportunidad de haber vestido una de las camisetas más pesadas del continente. Mientras se prepara para un nuevo desafío en La Paternal, deja un mensaje claro: Boca sigue siendo parte de su historia, y su historia en Boca aún no está terminada.