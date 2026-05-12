El Cibao FC está a punto de hacer algo que ningún equipo en la historia de la Liga Dominicana de Fútbol había logrado: disputar su quinta final consecutiva. Y lo hará con la oportunidad de ganarlas todas — porque en las cuatro ocasiones anteriores que llegó a la serie final, el onceno naranja levantó la Copa de Campeones.

El rival será el debutante Salcedo FC, en lo que promete ser la final más inesperada en la historia del torneo.

Las cuatro finales que construyeron la dinastía

2021 — Cibao FC 4-2 Atlético Vega Real

La primera de la racha, con Jorge Alfonso en el banquillo. Después de un empate 1-1 en casa, el Cibao viajó al estadio El Cóndor y se impuso 3-1 con goles de Charles Herold Jr., Carlos “Caballo” Ventura y Jean Carlos López.

2022 — Cibao FC 2-1 Club Atlético Pantoja

Ya con Junior Scheldeur al mando, el bicampeonato llegó en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo. Herold Jr. anotó el gol de la diferencia con asistencia del colombiano Juan David Díaz. El otro tanto fue un autogol de Francisco Ortega.

2023 — Cibao FC 3-0 Moca FC

El “Clásico del Cibao” se resolvió con contundencia. Después de un 0-0 en la ida, el Cibao aplastó a los mocanos con goles de Yunior Peralta, Carlos “Caballo” Ventura y Jean Carlos López.

2024 — Cibao FC vs. Universidad O&M (prórroga)

La más dramática de todas. Después de 180 minutos empatados 3-3, el título se decidió en la prórroga con el gol de Luismi Quezada al minuto 117. También anotaron Jean Carlos López y hubo un autogol de Isaac Mercedes en un tiro libre de Juan David Díaz.

El hombre de todas las finales: Jean Carlos López

El dato más llamativo de esta racha es el de Jean Carlos López: el mediocampista ha anotado en los cuatro campeonatos consecutivos del Cibao FC. Una consistencia histórica que lo convierte en el jugador más emblemático de esta dinastía naranja. Carlos “Caballo” Ventura y Charles Herold Jr. también anotaron en los títulos de 2021 y 2022.

El contexto histórico: solo los grandes lo han hecho

Para entender la magnitud de lo que está logrando el Cibao FC, hay que mirar al resto del deporte dominicano. Llegar a cinco finales consecutivas es una hazaña que solo los clubes más dominantes de la historia han logrado:

En béisbol (LIDOM):

Licey — Cinco finales seguidas entre 1969-70 y 1973-74 (3 títulos)

— Cinco finales seguidas entre 1969-70 y 1973-74 (3 títulos) Escogido — Cinco finales seguidas entre 1987-88 y 1991-92 (3 títulos)

— Cinco finales seguidas entre 1987-88 y 1991-92 (3 títulos) Águilas — El récord absoluto: seis finales consecutivas entre 1992-93 y 1997-98

En baloncesto:

San Carlos — Cinco finales seguidas entre 1978 y 1982 (5 títulos)

— Cinco finales seguidas entre 1978 y 1982 (5 títulos) Mauricio Báez — Actualmente en nueve finales consecutivas, con seis campeonatos

El Cibao FC se une a esa lista de élite del deporte dominicano. Y si gana ante Salcedo FC, habrá ganado las cinco — se uniría a San Carlos del baloncesto distrital como el único equipo del deporte dominicano en ganar cinco finales consecutivas sin perder ninguna.

La final que nadie esperaba

Será la tercera vez que el Cibao FC enfrenta a un equipo de la región en una final — antes fue Atlético Vega Real (2021) y Moca FC (2023). Esta vez, el rival es Salcedo FC, un equipo en su primera temporada en la LDF que llegó hasta aquí eliminando a los Delfines del Este en penales.

La experiencia del Cibao vs. la ilusión del debutante. El pentacampeonato corrido vs. el primer título de una provincia que nunca había llegado tan lejos.

El fútbol dominicano tiene su gran final.