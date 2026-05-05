El fútbol dominicano tendrá representación en la élite regional una vez más. Cibao FC, el club más sólido de la Liga Dominicana de Fútbol, confirmó su clasificación a la Copa del Caribe Concacaf 2026, un torneo que servirá como puerta de entrada a la Copa de Campeones Concacaf 2027 — el máximo certamen de clubes de la región.

La noticia fue confirmada por Concacaf, que también anunció los detalles del sorteo oficial de la competencia.

El sorteo: Miami, 26 de mayo

El sorteo que definirá los grupos y el camino de los equipos hacia la final se celebrará el martes 26 de mayo en Miami, Estados Unidos. Hasta el momento, Cibao FC es uno de los tres clubes ya confirmados en el torneo, junto a Club Sando FC y Defence Force FC, ambos de Trinidad y Tobago.

El torneo contará con 10 equipos distribuidos en dos grupos de cinco clubes cada uno.

El formato de la competencia

| Fase | Formato | Fechas |

| Fase de grupos | 4 partidos por equipo (2 local, 2 visitante) | Agosto – Septiembre 2026 |

| Semifinales | Ida y vuelta | Octubre 2026 |

| Final y 3er lugar | Por definir | Diciembre 2026 |

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. Solo los mejores cuatro equipos del torneo seguirán en competencia.

Lo que está en juego: tres boletos a la Copa de Campeones

La Copa del Caribe Concacaf no es solo un torneo regional. Es una llave directa al máximo escenario de clubes de la Concacaf:

Campeón — Pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027

— Pase directo a los de la Copa de Campeones Concacaf 2027 Subcampeón — Clasificación a la Copa de Campeones 2027

— Clasificación a la Copa de Campeones 2027 Tercer lugar — También clasifica a la Copa de Campeones 2027

Tres boletos disponibles. Cibao FC irá por uno de ellos.

El antecedente reciente

En la edición más reciente de la Copa del Caribe Concacaf, el club jamaiquino Mount Pleasant FA se coronó campeón tras superar en la final a Universidad O&M FC — el otro representante dominicano en aquella edición. Una final caribeña que evidenció el crecimiento del fútbol regional y que dejó al fútbol dominicano muy cerca de la gloria.

Ahora le toca a Cibao FC intentar ir más lejos.

El peso de representar a República Dominicana

La clasificación de Cibao FC reafirma su condición como el club más representativo del fútbol dominicano en el ámbito internacional. El equipo santiaguero, liderado institucionalmente por su presidente Manuel Estrella, ha construido en los últimos años una identidad sólida que lo ha llevado a competir de manera consistente en torneos de la Concacaf.

Para el fútbol dominicano, cada participación internacional de Cibao FC es una oportunidad de ganar visibilidad, experiencia y credibilidad en una región donde el béisbol históricamente ha dominado la conversación deportiva.

El sorteo del 26 de mayo en Miami dirá quiénes serán los rivales. El torneo arranca en agosto. Y Cibao FC estará listo.