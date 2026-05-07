El fútbol dominicano llega a su momento de mayor tensión. Este domingo a las 6:00 de la tarde, el Cibao FC y el Club Atlético Pantoja cierran las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el partido de vuelta del torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

La ventaja naranja

El Cibao FC llega al partido de vuelta con una ventaja importante: ganó 0-1 en la ida, disputada en la casa de los “Guerreros” — el estadio Panamericano, donde Pantoja había sido históricamente invencible. El equipo dirigido por Junior Scheldeur ha logrado vencer a Pantoja en sus dos últimas visitas a ese escenario, lo que habla de un momento de confianza y solidez del onceno naranja.

¿Qué necesita cada equipo?

| Resultado | Consecuencia |

| Victoria o empate del Cibao FC | Cibao FC avanza a la final ✅ |

| Victoria de Pantoja por un gol | Serie igualada → prórroga (2×15 min) |

| Prórroga sin goles | Definición desde el punto penal |

| Victoria de Pantoja por dos o más | Pantoja avanza directamente ✅ |

Los goleadores que deciden

Cibao FC tiene en el colombiano Rivaldo Correa a su máxima amenaza ofensiva. El delantero suma 11 goles esta temporada y 32 de por vida en la LDF, todos con la camiseta naranja — un récord que lo convierte en leyenda del club. Le sigue Ángel Pérez con 10 goles.

Una baja importante para el Cibao: Edwarlyn Reyes (6 goles) no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Pantoja tiene en Luka Bertrand a su figura más peligrosa, con 14 goles en la temporada — el máximo goleador de la serie. Le siguen Carlos Sarante (8) y Luis Espinal (6).

Los porteros en foco

El duelo bajo los tres palos también promete. Cibao FC contará con Miguel Lloyd o Edwin “Gato” Frías para proteger el arco naranja. Pantoja tiene como principal figura a Alessandro Baroni.

Historia en juego

Cibao FC busca su octava presencia en una final de la LDF — un récord que consolida su condición de club más exitoso del fútbol dominicano

busca su — un récord que consolida su condición de club más exitoso del fútbol dominicano Pantoja intentará alcanzar su quinta serie final

La otra semifinal: el sábado decide el otro finalista

Antes del duelo del domingo, el sábado se define la otra semifinal entre Delfines del Este y Salcedo FC. Los Delfines buscan su segunda final, mientras que Salcedo FC, debutante en esta instancia, tiene la oportunidad histórica de llegar por primera vez al tramo decisivo del campeonato.

El ganador de esa serie esperará al vencedor de Cibao FC vs. Pantoja en la gran final de la LDF.