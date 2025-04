Claudio Giráldez llenó de elogios a Manolo González: “le devolvió identidad y orden al Espanyol” El técnico del Celta de Vigo no escatimó en elogios hacia Manolo González, a quien responsabiliza del resurgimiento del conjunto perico. Además, anticipó un duelo complejo y parejo en Balaídos.

Claudio Giráldez tiene claro que el partido de este sábado frente al Espanyol será de máxima exigencia. En la antesala del encuentro, el entrenador del Celta de Vigo valoró no solo el momento deportivo del conjunto rival, sino también la figura de su colega en el banquillo contrario, Manolo González, a quien considera pieza fundamental en la recuperación del club catalán.

En una rueda de prensa marcada por el respeto al adversario y la autocrítica constructiva, Giráldez no dudó en señalar que el equipo perico llega en un gran momento de forma, con una propuesta clara y con una conexión creciente con su hinchada. El técnico gallego sabe que necesitarán su mejor versión si quieren hacerse fuertes en casa.

“Manolo le devolvió identidad y orden al Espanyol”

El entrenador del Celta no escondió su admiración por el trabajo de su homólogo en el banquillo del Espanyol. Para Giráldez, el mérito de Manolo González no radica únicamente en los resultados, sino en la transformación estructural y emocional que ha liderado desde su llegada.

“Lo que está haciendo con el Espanyol tiene muchísimo valor. Partió de un contexto muy complicado y, a base de trabajo, ha logrado cambiar la dinámica del equipo y su relación con la afición. Hoy se nota una conexión que no existía hace meses”, expresó Giráldez, quien además destacó el carácter del técnico rival: “Me alegro mucho por él. Lo conozco, es una gran persona, y todo lo que está consiguiendo es fruto de su esfuerzo”.

Recuerdo amargo de la ida y alerta ante el presente perico

Más allá del aprecio personal, el técnico celeste no olvida lo sucedido en el partido de la primera vuelta. En aquella ocasión, el Espanyol se impuso por 3-1 en Cornellà y, según Giráldez, fue claramente superior: “Fueron mejores que nosotros. Tuvieron las ideas más claras, aprovecharon nuestras debilidades y nos castigaron en momentos clave”.

En ese sentido, el estratega de los celestes anticipa un duelo táctico muy parecido al anterior, en el que la precisión en las transiciones y la concentración defensiva serán determinantes: “No espero grandes cambios respecto a aquel encuentro. Nosotros tuvimos más posesión, pero ellos supieron juntarse bien, ser agresivos en los duelos y dañarnos tanto en jugadas a balón parado como en ataques directos. Tienen muy claro a lo que juegan y eso los hace peligrosos”.

Un rival en alza que viene de golear

El Espanyol llega al compromiso tras un contundente 4-0 ante Rayo Vallecano, una señal del buen momento que atraviesa el equipo blanquiazul. Giráldez reconoció que ese resultado refuerza su análisis previo y refuerza la necesidad de que su equipo ofrezca un rendimiento sin fisuras: “Van a exigirnos al máximo. Necesitamos concentración, intensidad y precisión desde el primer minuto”.

Balaídos como refugio y trampa

El Celta ha convertido su estadio en un bastión durante esta temporada, pero sabe que no puede confiarse. La paridad en la tabla, el buen momento de su rival y la irregularidad general de la campaña obligan a los celestes a no relajarse. “Jugamos en casa, pero eso no garantiza nada. Si no estamos a la altura, lo vamos a pasar mal”, reconoció Giráldez con franqueza.

El duelo entre Celta y Espanyol se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. No solo está en juego el posicionamiento en la tabla: también se cruzan dos proyectos en construcción, dos entrenadores que han aportado equilibrio a sus respectivos equipos, y dos aficiones que empiezan a soñar con algo más que la permanencia. Giráldez lo sabe: el margen de error es mínimo, y la exigencia será máxima.