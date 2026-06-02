El panorama de la Copa del Mundo ha comenzado a definirse desde los despachos de los grandes clubes europeos, consolidando al Bayern Múnich y al Manchester City como las dos instituciones que aportarán la mayor cantidad de futbolistas a las distintas selecciones nacionales que disputarán el torneo. Ambas escuadras han logrado establecer una superioridad numérica notable en el volumen de jugadores llamados a la competencia, superando los registros de otros planteles de primera línea como el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Barcelona.
El desglose de los datos oficiales de las plantillas mundialistas refleja el peso específico que las ligas de Alemania e Inglaterra mantienen sobre la élite del balompié internacional en el presente ciclo competitivo.
El escalafón de los clubes con mayor presencia mundialista
Detrás de la hegemonía impuesta por el Bayern y el Manchester City, la lista de los equipos con más embajadores citados al torneo expone una intensa batalla entre las principales capitales futbolísticas del viejo continente:
El Arsenal inglés se posiciona firmemente en la persecución de los líderes al asegurar la presencia de 16 futbolistas de su plantilla del primer equipo en la gran cita. Un peldaño más abajo se produce un empate técnico entre el Paris Saint-Germain de Francia y el Barcelona de España, sumando 14 convocados cada uno a los distintos combinados nacionales. La representación británica vuelve a figurar en los puestos de vanguardia de la mano del Liverpool, combinado que reporta un total de 11 jugadores seleccionados para viajar con sus respectivas banderas.
La República Checa y el impacto del Slavia Praga
Una de las grandes sorpresas dentro de las nóminas oficiales la protagoniza la República Checa, país que ha logrado colarse de forma directa en el escalafón de las naciones con mayor cantidad de futbolistas llamados a filas para el torneo. El éxito de la convocatoria checa descansa en gran medida sobre el rendimiento del Slavia Praga, institución local que aporta un bloque histórico de 10 jugadores a la estructura de la selección nacional, ratificando el buen momento que atraviesa la base del fútbol en dicha región de Europa.