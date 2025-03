Colegiales vs. Los Andes: Alineaciones y todo sobre el duelo clave en Primera Nacional Duelo clave en la Zona A: Colegiales recibe a Los Andes en la cuarta fecha de la Primera Nacional

Este viernes a las 21 horas, el estadio Libertarios Unidos será el escenario de uno de los partidos más esperados de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Colegiales, que atraviesa su primera temporada en la segunda división del fútbol argentino tras el ascenso, recibirá a Los Andes en un enfrentamiento crucial para ambos equipos. Se trata de la revancha de la final por el primer ascenso a la categoría, que se vivió en 2024, y promete ser un choque vibrante en la Zona A del campeonato.

Este partido será el plato fuerte de la jornada, que también contará con otros duelos interesantes. A las 17 horas, Arsenal de Sarandí abrirá la jornada con la intención de sumar tres puntos en casa frente a Atlanta, un equipo que ha tenido un buen inicio de torneo, manteniéndose invicto en las primeras tres fechas con cinco puntos. A la misma hora, Estudiantes de Río Cuarto se medirá ante San Telmo, un encuentro que podría definir posiciones importantes en la tabla.

En cuanto a los demás partidos de la fecha, el sábado será el turno de Agropecuario, que visitará a Talleres de Remedios de Escalada a las 17 horas. El equipo local no ha tenido el arranque esperado y se encuentra en el penúltimo puesto de la Zona B, por lo que buscará revertir su situación ante Agropecuario, que tiene una campaña más estable. En otro de los partidos destacados, Tristán Suárez, que viene de un empate sin goles ante Ferro, recibirá a Patronato a las 20 horas. Los entrerrianos se encuentran en la séptima posición de la Zona A con cuatro puntos y buscarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

La jornada del domingo también se presenta interesante. Gimnasia y Tiro, líder de la Zona A, buscará seguir en lo más alto al recibir a Ferro en Salta a las 17 horas. El equipo salteño suma siete puntos y se encuentra empatado con San Martín de Tucumán en la cima, por lo que una victoria lo dejaría más cerca de mantenerse en el primer lugar. En ese mismo horario, el San Miguel de Sebastián Battaglia intentará arrebatarle el liderazgo a los salteños, ya que se encuentra en la tercera posición con seis puntos. Los de Battaglia visitarán a Deportivo Madryn, que aún no ha logrado sumar puntos en la zona.

También a las 17 horas, otro duelo clave se dará entre Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza, dos equipos que llegan con siete puntos al campeonato y que se juegan la posibilidad de quedarse con el liderazgo de la Zona B, en caso de que Colón no logre ganar ante Chaco For Ever en el Cementerio de los Elefantes a las 21:30.

La fecha se cerrará el lunes con el enfrentamiento entre All Boys y Racing de Córdoba en el estadio Islas Malvinas a las 21:10. Los de Campodónico vienen de un empate ante Atlanta, mientras que los cordobeses lograron una victoria en casa frente a Alvarado por 2-1.

La cuarta fecha de la Primera Nacional promete ser decisiva para muchos equipos, con partidos que definirán posiciones clave en ambas zonas del torneo. Todos los ojos estarán puestos en el enfrentamiento entre Colegiales y Los Andes, donde se pondrá en juego mucho más que tres puntos.