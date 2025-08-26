Colo-Colo acelera y Gustavo Quinteros se perfila como el gran candidato a volver al banco Tras la salida de Jorge Almirón, el Cacique negocia el regreso del entrenador argentino que supo conquistar cuatro títulos entre 2020 y 2023. La dirigencia ya abrió conversaciones y espera una definición en las próximas horas.

En Colo-Colo no hay tiempo que perder. Después de la abrupta salida de Jorge Almirón, la dirigencia del Cacique comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y el nombre que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Gustavo Quinteros. El argentino, con un exitoso pasado en el club y actualmente sin equipo, aparece como la opción principal para hacerse cargo nuevamente del plantel albo.

Un ciclo exitoso que dejó huella

Quinteros no necesita presentación en Macul. Durante su gestión al frente de Colo-Colo, entre 2020 y 2023, el entrenador conquistó cuatro títulos: dos Copas de Chile (2021 y 2023), una Supercopa (2023) y el torneo de Primera División (2022). Su etapa lo consolidó como uno de los técnicos más importantes de los últimos tiempos en el club, devolviendo protagonismo en el ámbito local e internacional.

Negociaciones avanzadas con la dirigencia

Según reveló el medio chileno En Cancha, las charlas entre ambas partes ya están encaminadas. “El trato está avanzado y de aquí al viernes prometieron una respuesta. Hay disposición de ambas partes para concretar el retorno”, señalaron desde el entorno del técnico.

Uno de los puntos clave que puso sobre la mesa Quinteros es tener injerencia directa en el armado del plantel y una cláusula de salida que le permita escuchar ofertas en caso de que algún grande de la Argentina lo contacte en el futuro.

El plan contractual y la experiencia reciente

La idea de la dirigencia colocolina es firmar un contrato hasta diciembre de 2026, pero con un esquema que permita revisar el vínculo de manera anual. Esto responde a la experiencia reciente con Jorge Almirón, cuyo contrato multianual fue rescindido con una indemnización millonaria.

Para Quinteros, que viene de dirigir en Gremio tras su exitoso paso por Vélez en Argentina, el regreso a Chile significaría volver a un lugar donde ya se siente identificado y respaldado.

El contexto: Vojvoda al Santos y Mosa al mando de las gestiones

Otro de los nombres que había sonado fuerte, Juan Pablo Vojvoda, cerró su llegada a Santos de Brasil, lo que despejó aún más el camino para Quinteros. Ante esto, el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, se movió rápidamente: “Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por Zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026”, declaró el dirigente ante los medios chilenos.

Todo indica que Gustavo Quinteros está a un paso de concretar su retorno a Colo-Colo. Con las conversaciones avanzadas y el visto bueno de la dirigencia, el anuncio podría oficializarse en cuestión de días. Para el Cacique, se trataría de volver a apostar por un técnico que ya supo darle alegrías a la hinchada y que, en este nuevo ciclo, buscará repetir la fórmula del éxito.