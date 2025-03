Hace apenas unos meses, Colombia acariciaba la gloria en la final de la Copa América 2024 ante Argentina, demostrando un fútbol sólido y competitivo. Sin embargo, desde entonces, el equipo de Néstor Lorenzo ha caído en una racha negativa en las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando tres derrotas consecutivas ante Uruguay, Ecuador y Brasil, rivales directos en la lucha por un cupo al Mundial de 2026.

El combinado cafetero pasó del cuarto al sexto puesto en la tabla de clasificación, quedando al borde de la zona de repechaje con 19 puntos. A pesar del mal momento, Colombia sigue dependiendo de sí misma para asegurar su boleto, pero deberá corregir errores que se han vuelto recurrentes en los últimos encuentros.

Uno de los mayores problemas del equipo ha sido la falta de concentración en instantes decisivos. En el último partido ante Brasil, la defensa se vio sorprendida en la primera jugada del encuentro, permitiendo un penal que cambió el rumbo del partido. Además, cuando parecía que el empate era un hecho, la Selección volvió a fallar en el minuto 90+9, dejando escapar un punto vital con un nuevo descuido defensivo.

Estos errores no son nuevos. En noviembre, Uruguay venció a Colombia con un gol en el minuto 90+11 en Montevideo, y días después Ecuador aprovechó una desconcentración temprana para marcar en el minuto 7 en Barranquilla.

El problema de las desatenciones en los últimos minutos no es exclusivo de esta eliminatoria. En la misma final de la Copa América, Colombia perdió ante Argentina con un gol en la prórroga al minuto 112. Esta tendencia ha sido señalada por diversos analistas, quienes consideran que es un problema arraigado en la selección.

Colombia ha mantenido una propuesta de juego ofensiva y de posesión, pero ha carecido de eficacia en el último tercio del campo. Los delanteros Jhon Córdoba y Rafael Borré no han estado finos de cara al gol, lo que ha generado frustración entre los aficionados.

En este contexto, las esperanzas están puestas en Jhon Jader Durán, el joven atacante que recientemente dejó el Aston Villa para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, su madurez y regularidad han sido cuestionadas debido a su comportamiento dentro del campo, que ya le ha costado varias expulsiones.

El propio Néstor Lorenzo manifestó dudas sobre su decisión de mudarse a la liga saudita:

En sus primeros meses al mando, Lorenzo transmitió un mensaje de ambición, asegurando que Colombia debía aprender a ganar sin importar el rival. Sin embargo, en esta mala racha, ha optado por justificar las derrotas, alegando que el equipo no mereció perder y señalando algunos errores arbitrales.

