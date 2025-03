El torneo de clubes más importante de la región sigue su curso y nos trae un choque imperdible entre Columbus Crew y Los Angeles FC, dos equipos que llegan con realidades distintas pero con la misma ambición: avanzar en la competencia.

El equipo angelino, liderado por el experimentado Olivier Giroud, es el favorito en este enfrentamiento, con un 63% de probabilidades de victoria según las predicciones. Por otro lado, el Columbus Crew cuenta con un 32% de chances de quedarse con el triunfo, mientras que el empate solo tiene un 5% de probabilidades.

Si bien LAFC parte con ventaja, el equipo de Ohio ha demostrado ser un rival complicado cuando juega en casa y buscará apoyarse en su sólido esquema defensivo para frenar el poder ofensivo de su rival.

📋 Columbus Crew (4-2-3-1)

📋 Los Angeles FC (4-3-3)

El Columbus Crew llega a este partido tras empatar 0-0 con el Houston Dynamo en la MLS. A pesar de no conseguir la victoria, el equipo mostró una defensa bien estructurada, aunque dejó dudas en la generación de juego ofensivo.

Uno de los jugadores a seguir en este equipo es Diego Rossi, quien tendrá la responsabilidad de liderar el ataque. El uruguayo conoce bien el fútbol de la MLS y ha sido clave en varias ocasiones para el Crew. Además, la presencia de Darlington Nagbe en el mediocampo será fundamental para mantener el equilibrio del equipo y generar oportunidades desde la segunda línea.

Sin embargo, su falta de contundencia en ataque podría jugarle en contra ante un equipo como Los Angeles FC, que sabe aprovechar los errores del rival.

Por su parte, Los Angeles FC viene de una dura derrota por 5-2 ante Seattle Sounders, un resultado que dejó al equipo con muchas dudas, especialmente en la zona defensiva. A pesar de contar con jugadores experimentados como Aaron Long y Eddie Segura, el equipo angelino ha mostrado problemas para contener ataques rápidos, lo que Columbus Crew podría aprovechar.

No obstante, el principal atractivo del LAFC es su delantero estrella, Olivier Giroud, quien a sus 38 años sigue demostrando su calidad y capacidad goleadora. Su presencia en el área rival será una gran amenaza para Columbus Crew, que deberá extremar precauciones para evitar que el francés tenga espacios para definir.

Otro jugador clave será José Delgado, quien desde el mediocampo intentará generar juego y distribuir balones a los delanteros. Además, el joven Yeboah aportará velocidad y desequilibrio por las bandas, buscando aprovechar cualquier error de la defensa del Crew.

Ready to represent 🇺🇸

Columbus Crew goalkeeper Patrick Schulte has been named to the U.S. Men’s National Team’s 23-man roster for the upcoming FIFA international window, facing Panama in the Concacaf Nations League Semifinals on March 20.

— The Crew (@ColumbusCrew) March 11, 2025