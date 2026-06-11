¡Por fin llegó el día! La Copa Mundial FIFA 2026, la más grande de la historia con 48 selecciones, dará inicio este jueves 11 de junio de 2026. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Partidos del primer día – Jueves 11 de junio
Grupo A
🇲🇽 México vs 🇿🇦 Sudáfrica (3:00 p. m. – Grupo A)
🇰🇷 Corea del Sur vs 🇨🇿 Chequia (10:00 p. m. – Grupo A)
Calendario completo de la fase de grupos
A continuación te dejamos los horarios actualizados para República Dominicana (hora EDT):
Calendario de partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
Fase de grupos · Jue 11-6
🇲🇽 México vs 🇿🇦 Sudáfrica (3:00 p. m. – Grupo A)
🇰🇷 Corea del Sur vs 🇨🇿 Chequia (10:00 p. m. – Grupo A)
Fase de grupos · 12/6
🇨🇦 Canadá vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina (3:00 p. m. – Grupo B)
🇺🇸 Estados Unidos vs 🇵🇾 Paraguay (9:00 p. m. – Grupo D)
Fase de grupos · 13/6
🇶🇦 Catar vs 🇨🇭 Suiza (3:00 p. m. – Grupo B)
🇧🇷 Brasil vs 🇲🇦 Marruecos (6:00 p. m. – Grupo C)
🇭🇹 Haití vs 🏴 Escocia (9:00 p. m. – Grupo C)
Fase de grupos · 14/6
🇦🇺 Australia vs 🇹🇷 Turquía (12:00 a. m. – Grupo D)
🇩🇪 Alemania vs 🇨🇼 Curazao (1:00 p. m. – Grupo E)
🇳🇱 Países Bajos vs 🇯🇵 Japón (4:00 p. m. – Grupo F)
🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇪🇨 Ecuador (7:00 p. m. – Grupo E)
🇸🇪 Suecia vs 🇹🇳 Túnez (10:00 p. m. – Grupo F)
Fase de grupos · 15/6
🇪🇸 España vs 🇨🇻 Cabo Verde (12:00 p. m. – Grupo H)
🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m. – Grupo G)
🇸🇦 Arabia Saudita vs 🇺🇾 Uruguay (6:00 p. m. – Grupo H)
🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m. – Grupo G)
Fase de grupos · 16/6
🇫🇷 Francia vs 🇸🇳 Senegal (3:00 p. m. – Grupo I)
🇮🇶 Irak vs 🇳🇴 Noruega (6:00 p. m. – Grupo I)
🇦🇦 Argentina vs 🇩🇿 Argelia (9:00 p. m. – Grupo J)
Fase de grupos · 17/6
🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m. – Grupo J)
🇵🇹 Portugal vs 🇨🇩 RD Congo (1:00 p. m. – Grupo K)
🏴 Inglaterra vs 🇭🇷 Croacia (4:00 p. m. – Grupo L)
🇬🇭 Ghana vs 🇵🇦 Panamá (7:00 p. m. – Grupo L)
🇺🇿 Uzbekistán vs 🇨🇴 Colombia (10:00 p. m. – Grupo K)
Fase de grupos · 18/6
🇨🇿 Chequia vs 🇿🇦 Sudáfrica (12:00 p. m. – Grupo A)
🇨🇭 Suiza vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina (3:00 p. m. – Grupo B)
🇨🇦 Canadá vs 🇶🇦 Catar (6:00 p. m. – Grupo B)
🇲🇽 México vs 🇰🇷 Corea del Sur (9:00 p. m. – Grupo A)
Fase de grupos · 19/6
🇺🇸 Estados Unidos vs 🇦🇺 Australia (3:00 p. m. – Grupo D)
🏴 Escocia vs 🇲🇦 Marruecos (6:00 p. m. – Grupo C)
🇧🇷 Brasil vs 🇭🇹 Haití (8:30 p. m. – Grupo C)
Fase de grupos · 20/6
🇹🇷 Turquía vs 🇵🇾 Paraguay (11:00 p. m. del 19/6 – Grupo D)
🇳🇱 Países Bajos vs 🇸🇪 Suecia (1:00 p. m. – Grupo F)
🇩🇪 Alemania vs 🇨🇮 Costa de Marfil (4:00 p. m. – Grupo E)
🇪🇨 Ecuador vs 🇨🇼 Curazao (8:00 p. m. – Grupo E)
Fase de grupos · 21/6
🇹🇳 Túnez vs 🇯🇵 Japón (12:00 a. m. – Grupo F)
🇪🇸 España vs 🇸🇦 Arabia Saudita (12:00 p. m. – Grupo H)
🇧🇪 Bélgica vs 🇮🇷 Irán (3:00 p. m. – Grupo G)
🇺🇾 Uruguay vs 🇨🇻 Cabo Verde (6:00 p. m. – Grupo H)
🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇪🇬 Egipto (9:00 p. m. – Grupo G)
Fase de grupos · 22/6
🇦🇦 Argentina vs 🇦🇹 Austria (1:00 p. m. – Grupo J)
🇫🇷 Francia vs 🇮🇶 Irak (5:00 p. m. – Grupo I)
🇳🇴 Noruega vs 🇸🇳 Senegal (8:00 p. m. – Grupo I)
Fase de grupos · 23/6
🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia (11:00 p. m. del 22/6 – Grupo J)
🇵🇹 Portugal vs 🇺🇿 Uzbekistán (1:00 p. m. – Grupo K)
🏴 Inglaterra vs 🇬🇭 Ghana (4:00 p. m. – Grupo L)
🇵🇦 Panamá vs 🇭🇷 Croacia (7:00 p. m. – Grupo L)
🇨🇴 Colombia vs 🇨🇩 RD Congo (10:00 p. m. – Grupo K)
Fase de grupos · 24/6
🇨🇭 Suiza vs 🇨🇦 Canadá (3:00 p. m. – Grupo B)
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina vs 🇶🇦 Catar (3:00 p. m. – Grupo B)
🇲🇦 Marruecos vs 🇭🇹 Haití (6:00 p. m. – Grupo C)
🏴 Escocia vs 🇧🇷 Brasil (6:00 p. m. – Grupo C)
🇿🇦 Sudáfrica vs 🇰🇷 Corea del Sur (9:00 p. m. – Grupo A)
🇨🇿 Chequia vs 🇲🇽 México (9:00 p. m. – Grupo A)
Fase de grupos · 25/6
🇨🇼 Curazao vs 🇨🇮 Costa de Marfil (4:00 p. m. – Grupo E)
🇪🇨 Ecuador vs 🇩🇪 Alemania (4:00 p. m. – Grupo E)
🇹🇳 Túnez vs 🇳🇱 Países Bajos (7:00 p. m. – Grupo F)
🇯🇵 Japón vs 🇸🇪 Suecia (7:00 p. m. – Grupo F)
🇹🇷 Turquía vs 🇺🇸 Estados Unidos (10:00 p. m. – Grupo D)
🇵🇾 Paraguay vs 🇦🇺 Australia (10:00 p. m. – Grupo D)
Fase de grupos · 26/6
🇳🇴 Noruega vs 🇫🇷 Francia (3:00 p. m. – Grupo I)
🇸🇳 Senegal vs 🇮🇶 Irak (3:00 p. m. – Grupo I)
🇨🇻 Cabo Verde vs 🇸🇦 Arabia Saudita (8:00 p. m. – Grupo H)
🇺🇾 Uruguay vs 🇪🇸 España (8:00 p. m. – Grupo H)
Fase de grupos · 27/6
🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇧🇪 Bélgica (11:00 p. m. del 26/6 – Grupo G)
🇪🇬 Egipto vs 🇮🇷 Irán (11:00 p. m. del 26/6 – Grupo G)
🇵🇦 Panamá vs 🏴 Inglaterra (5:00 p. m. – Grupo L)
🇭🇷 Croacia vs 🇬🇭 Ghana (5:00 p. m. – Grupo L)
🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal (7:30 p. m. – Grupo K)
🇨🇩 RD Congo vs 🇺🇿 Uzbekistán (7:30 p. m. – Grupo K)
🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria (10:00 p. m. – Grupo J)
🇯🇴 Jordania vs 🇦🇦 Argentina (10:00 p. m. – Grupo J)
Eliminatoria de 32
28/6 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
29/6 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir
29/6 – 4:30 p. m. | A definir vs A definir
29/6 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir
30/6 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir
30/6 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir
30/6 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir
1/7 – 12:00 p. m. | A definir vs A definir
1/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir
1/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir
2/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
2/7 – 7:00 p. m. | A definir vs A definir
3/7 – 11:00 p. m. del 2/7 | A definir vs A definir
3/7 – 2:00 p. m. | A definir vs A definir
3/7 – 6:00 p. m. | A definir vs A definir
3/7 – 9:30 p. m. | A definir vs A definir
Octavos de final
4/7 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir
4/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir
5/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir
5/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir
6/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
6/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir
7/7 – 12:00 p. m. | A definir vs A definir
7/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir
Cuartos de final
9/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir
10/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
11/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir
11/7 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir
Semifinales
14/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
15/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir
Eliminatoria por el tercer lugar
18/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir
Final
19/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir
Fases Finales del Mundial 2026
Eliminatoria de 32
28 de junio al 3 de julio de 2026
Octavos de final
4 al 7 de julio de 2026
Cuartos de final
9 al 11 de julio de 2026
Semifinales
14 y 15 de julio de 2026
Partido por el tercer lugar
18 de julio de 2026 – 5:00 p. m.
Final del Mundial 2026
19 de julio de 2026 – 4:00 p. m.
¿Cómo será el formato del Mundial 2026?
48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. En total se jugarán 104 partidos hasta la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey.
Fechas clave del Mundial
- Fase de Grupos: 11 al 27 de junio de 2026
- Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio
- Octavos de final: 4 al 7 de julio
- Cuartos de final: 9 al 11 de julio
- Semifinales: 14 y 15 de julio
- Final: 19 de julio de 2026