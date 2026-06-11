¡Comienza el Mundial 2026! Calendario completo con días, horarios y estadios de todos los partidos Hoy, jueves 11 de junio arranca la Copa Mundial FIFA 2026. Acá te traemos el calendario completo de la fase de grupos con los horarios e República Dominicana, estadios y todo lo que necesitas saber para no perderte ningún partido.

¡Por fin llegó el día! La Copa Mundial FIFA 2026, la más grande de la historia con 48 selecciones, dará inicio este jueves 11 de junio de 2026. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Partidos del primer día – Jueves 11 de junio

Grupo A

🇲🇽 México vs 🇿🇦 Sudáfrica (3:00 p. m. – Grupo A)

🇰🇷 Corea del Sur vs 🇨🇿 Chequia (10:00 p. m. – Grupo A)

Calendario completo de la fase de grupos

A continuación te dejamos los horarios actualizados para República Dominicana (hora EDT):

Calendario de partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Fase de grupos · Jue 11-6

🇲🇽 México vs 🇿🇦 Sudáfrica (3:00 p. m. – Grupo A)

🇰🇷 Corea del Sur vs 🇨🇿 Chequia (10:00 p. m. – Grupo A)

Fase de grupos · 12/6

🇨🇦 Canadá vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina (3:00 p. m. – Grupo B)

🇺🇸 Estados Unidos vs 🇵🇾 Paraguay (9:00 p. m. – Grupo D)

Fase de grupos · 13/6

🇶🇦 Catar vs 🇨🇭 Suiza (3:00 p. m. – Grupo B)

🇧🇷 Brasil vs 🇲🇦 Marruecos (6:00 p. m. – Grupo C)

🇭🇹 Haití vs 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia (9:00 p. m. – Grupo C)

Fase de grupos · 14/6

🇦🇺 Australia vs 🇹🇷 Turquía (12:00 a. m. – Grupo D)

🇩🇪 Alemania vs 🇨🇼 Curazao (1:00 p. m. – Grupo E)

🇳🇱 Países Bajos vs 🇯🇵 Japón (4:00 p. m. – Grupo F)

🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇪🇨 Ecuador (7:00 p. m. – Grupo E)

🇸🇪 Suecia vs 🇹🇳 Túnez (10:00 p. m. – Grupo F)

Fase de grupos · 15/6

🇪🇸 España vs 🇨🇻 Cabo Verde (12:00 p. m. – Grupo H)

🇧🇪 Bélgica vs 🇪🇬 Egipto (3:00 p. m. – Grupo G)

🇸🇦 Arabia Saudita vs 🇺🇾 Uruguay (6:00 p. m. – Grupo H)

🇮🇷 Irán vs 🇳🇿 Nueva Zelanda (9:00 p. m. – Grupo G)

Fase de grupos · 16/6

🇫🇷 Francia vs 🇸🇳 Senegal (3:00 p. m. – Grupo I)

🇮🇶 Irak vs 🇳🇴 Noruega (6:00 p. m. – Grupo I)

🇦🇦 Argentina vs 🇩🇿 Argelia (9:00 p. m. – Grupo J)

Fase de grupos · 17/6

🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m. – Grupo J)

🇵🇹 Portugal vs 🇨🇩 RD Congo (1:00 p. m. – Grupo K)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs 🇭🇷 Croacia (4:00 p. m. – Grupo L)

🇬🇭 Ghana vs 🇵🇦 Panamá (7:00 p. m. – Grupo L)

🇺🇿 Uzbekistán vs 🇨🇴 Colombia (10:00 p. m. – Grupo K)

Fase de grupos · 18/6

🇨🇿 Chequia vs 🇿🇦 Sudáfrica (12:00 p. m. – Grupo A)

🇨🇭 Suiza vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina (3:00 p. m. – Grupo B)

🇨🇦 Canadá vs 🇶🇦 Catar (6:00 p. m. – Grupo B)

🇲🇽 México vs 🇰🇷 Corea del Sur (9:00 p. m. – Grupo A)

Fase de grupos · 19/6

🇺🇸 Estados Unidos vs 🇦🇺 Australia (3:00 p. m. – Grupo D)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia vs 🇲🇦 Marruecos (6:00 p. m. – Grupo C)

🇧🇷 Brasil vs 🇭🇹 Haití (8:30 p. m. – Grupo C)

Fase de grupos · 20/6

🇹🇷 Turquía vs 🇵🇾 Paraguay (11:00 p. m. del 19/6 – Grupo D)

🇳🇱 Países Bajos vs 🇸🇪 Suecia (1:00 p. m. – Grupo F)

🇩🇪 Alemania vs 🇨🇮 Costa de Marfil (4:00 p. m. – Grupo E)

🇪🇨 Ecuador vs 🇨🇼 Curazao (8:00 p. m. – Grupo E)

Fase de grupos · 21/6

🇹🇳 Túnez vs 🇯🇵 Japón (12:00 a. m. – Grupo F)

🇪🇸 España vs 🇸🇦 Arabia Saudita (12:00 p. m. – Grupo H)

🇧🇪 Bélgica vs 🇮🇷 Irán (3:00 p. m. – Grupo G)

🇺🇾 Uruguay vs 🇨🇻 Cabo Verde (6:00 p. m. – Grupo H)

🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇪🇬 Egipto (9:00 p. m. – Grupo G)

Fase de grupos · 22/6

🇦🇦 Argentina vs 🇦🇹 Austria (1:00 p. m. – Grupo J)

🇫🇷 Francia vs 🇮🇶 Irak (5:00 p. m. – Grupo I)

🇳🇴 Noruega vs 🇸🇳 Senegal (8:00 p. m. – Grupo I)

Fase de grupos · 23/6

🇯🇴 Jordania vs 🇩🇿 Argelia (11:00 p. m. del 22/6 – Grupo J)

🇵🇹 Portugal vs 🇺🇿 Uzbekistán (1:00 p. m. – Grupo K)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs 🇬🇭 Ghana (4:00 p. m. – Grupo L)

🇵🇦 Panamá vs 🇭🇷 Croacia (7:00 p. m. – Grupo L)

🇨🇴 Colombia vs 🇨🇩 RD Congo (10:00 p. m. – Grupo K)

Fase de grupos · 24/6

🇨🇭 Suiza vs 🇨🇦 Canadá (3:00 p. m. – Grupo B)

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina vs 🇶🇦 Catar (3:00 p. m. – Grupo B)

🇲🇦 Marruecos vs 🇭🇹 Haití (6:00 p. m. – Grupo C)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia vs 🇧🇷 Brasil (6:00 p. m. – Grupo C)

🇿🇦 Sudáfrica vs 🇰🇷 Corea del Sur (9:00 p. m. – Grupo A)

🇨🇿 Chequia vs 🇲🇽 México (9:00 p. m. – Grupo A)

Fase de grupos · 25/6

🇨🇼 Curazao vs 🇨🇮 Costa de Marfil (4:00 p. m. – Grupo E)

🇪🇨 Ecuador vs 🇩🇪 Alemania (4:00 p. m. – Grupo E)

🇹🇳 Túnez vs 🇳🇱 Países Bajos (7:00 p. m. – Grupo F)

🇯🇵 Japón vs 🇸🇪 Suecia (7:00 p. m. – Grupo F)

🇹🇷 Turquía vs 🇺🇸 Estados Unidos (10:00 p. m. – Grupo D)

🇵🇾 Paraguay vs 🇦🇺 Australia (10:00 p. m. – Grupo D)

Fase de grupos · 26/6

🇳🇴 Noruega vs 🇫🇷 Francia (3:00 p. m. – Grupo I)

🇸🇳 Senegal vs 🇮🇶 Irak (3:00 p. m. – Grupo I)

🇨🇻 Cabo Verde vs 🇸🇦 Arabia Saudita (8:00 p. m. – Grupo H)

🇺🇾 Uruguay vs 🇪🇸 España (8:00 p. m. – Grupo H)

Fase de grupos · 27/6

🇳🇿 Nueva Zelanda vs 🇧🇪 Bélgica (11:00 p. m. del 26/6 – Grupo G)

🇪🇬 Egipto vs 🇮🇷 Irán (11:00 p. m. del 26/6 – Grupo G)

🇵🇦 Panamá vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra (5:00 p. m. – Grupo L)

🇭🇷 Croacia vs 🇬🇭 Ghana (5:00 p. m. – Grupo L)

🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal (7:30 p. m. – Grupo K)

🇨🇩 RD Congo vs 🇺🇿 Uzbekistán (7:30 p. m. – Grupo K)

🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria (10:00 p. m. – Grupo J)

🇯🇴 Jordania vs 🇦🇦 Argentina (10:00 p. m. – Grupo J)

Eliminatoria de 32

28/6 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

29/6 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir

29/6 – 4:30 p. m. | A definir vs A definir

29/6 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir

30/6 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir

30/6 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir

30/6 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir

1/7 – 12:00 p. m. | A definir vs A definir

1/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir

1/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir

2/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

2/7 – 7:00 p. m. | A definir vs A definir

3/7 – 11:00 p. m. del 2/7 | A definir vs A definir

3/7 – 2:00 p. m. | A definir vs A definir

3/7 – 6:00 p. m. | A definir vs A definir

3/7 – 9:30 p. m. | A definir vs A definir

Octavos de final

4/7 – 1:00 p. m. | A definir vs A definir

4/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir

5/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir

5/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir

6/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

6/7 – 8:00 p. m. | A definir vs A definir

7/7 – 12:00 p. m. | A definir vs A definir

7/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir

Cuartos de final

9/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir

10/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

11/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir

11/7 – 9:00 p. m. | A definir vs A definir

Semifinales

14/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

15/7 – 3:00 p. m. | A definir vs A definir

Eliminatoria por el tercer lugar

18/7 – 5:00 p. m. | A definir vs A definir

Final

19/7 – 4:00 p. m. | A definir vs A definir

Fases Finales del Mundial 2026

Eliminatoria de 32

28 de junio al 3 de julio de 2026

Octavos de final

4 al 7 de julio de 2026

Cuartos de final

9 al 11 de julio de 2026

Semifinales

14 y 15 de julio de 2026

Partido por el tercer lugar

18 de julio de 2026 – 5:00 p. m.

Final del Mundial 2026

19 de julio de 2026 – 4:00 p. m.

¿Cómo será el formato del Mundial 2026?

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. En total se jugarán 104 partidos hasta la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey.

Fechas clave del Mundial