La Serie A vuelve a encenderse con un capítulo más de uno de sus clásicos más tradicionales: Milan frente a Fiorentina, un choque que ha sabido entregar espectáculo, tensión y goles a lo largo de más de un siglo. Con 173 encuentros oficiales en su haber, este duelo está cargado de historia, orgullo y batallas inolvidables.

El historial completo entre ambos conjuntos refleja una superioridad estadística del Milan, pero también da cuenta de la capacidad de Fiorentina para imponerse, sobre todo en el Artemio Franchi. Más allá de los números, este clásico tiene condimentos que exceden lo deportivo. Representa dos formas de vivir el fútbol italiano: la elegancia lombarda contra el arte renacentista en versión Viola.

