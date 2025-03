Your browser doesn’t support HTML5 audio

El enfrentamiento entre Arsenal y Chelsea trasciende los límites de la Premier League y se ha convertido en una de las rivalidades más icónicas del fútbol inglés. Con más de 200 partidos disputados, este clásico londinense ha sido testigo de batallas épicas en diferentes torneos nacionales e internacionales.

A lo largo de los años, ambos equipos han escrito páginas doradas en su historial, con victorias memorables, finales de copas disputadas y duelos que han marcado épocas. Hoy repasamos el registro histórico entre los Gunners y los Blues en cada competición.

Turn up as one 👊 pic.twitter.com/up8MSGwPz1

— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2025