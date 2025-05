Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Djurgarden se ilusiona con seguir haciendo historia en Europa, el Chelsea llega a Estocolmo con un dato contundente a su favor: nunca ha perdido ante un equipo sueco en torneos internacionales. El enfrentamiento de este jueves no solo pondrá a prueba el momento de ambos equipos, sino también un historial que favorece con claridad al conjunto londinense.

A lo largo de su recorrido continental, el Chelsea se ha enfrentado en diez ocasiones a clubes provenientes de Suecia. En esos duelos, ha logrado siete victorias y tres empates, con un total de 12 goles a favor y apenas 2 en contra. La superioridad no solo se refleja en el marcador, sino también en el control del juego que ha ejercido en la mayoría de esos encuentros.

En la temporada 1971/72 de la Recopa de Europa, Chelsea enfrentó al modesto Åtvidabergs FF en una eliminatoria que terminó igualada: 0-0 en Suecia y 1-1 en Stamford Bridge. Aunque el conjunto inglés avanzó por la regla del gol visitante, no logró imponerse en ninguno de los dos partidos.

Matchday in Sweden — come on Chelsea! ✊🔵#CFC | #UECL pic.twitter.com/3h9FKYmv0M

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2025