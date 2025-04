¿Cómo está el historial entre Deportes Tolima vs La Equidad? El historial entre ambos equipos revela la amplia ventaja que han sabido construir los aseguradores como locales, pero también expone sus debilidades fuera de casa.

26/04/2025 · 11:54 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el fútbol colombiano, algunos enfrentamientos esconden historias ricas en matices y contrastes. Tal es el caso del cruce entre La Equidad y Águilas Doradas, dos clubes que volverán a verse las caras con un historial que, si bien favorece a los bogotanos, también deja en evidencia marcadas diferencias de rendimiento según el escenario.

A continuación, repasamos cómo ha sido el historial entre ambos equipos, considerando tanto la Primera A como la Copa Colombia.

La Equidad impone su ley en casa

Cuando La Equidad recibe a Águilas Doradas, los números hablan por sí solos: en 26 enfrentamientos disputados en condición de local, los aseguradores ganaron en 9 ocasiones, empataron 10 veces y solo cayeron 7 veces. Además, marcaron 29 goles y apenas recibieron 26, logrando un saldo positivo tanto en resultados como en el juego propuesto.

El estadio bogotano ha sido históricamente una fortaleza para La Equidad en este duelo, donde la solidez defensiva y la efectividad en ataque han sido sus principales armas.

Águilas Doradas domina como visitante

Sin embargo, el panorama cambia radicalmente cuando La Equidad tiene que salir de casa. En 27 partidos fuera de Bogotá, el equipo verde apenas pudo ganar en 3 ocasiones, empató 7 veces y sufrió 17 derrotas frente a Águilas Doradas. La diferencia de goles es aún más contundente: solo 17 a favor y 43 en contra.

Esta estadística refleja las grandes dificultades que La Equidad ha tenido históricamente para imponerse fuera de su estadio ante un rival que, en su terreno, se hace fuerte y efectivo.

El registro en Copa Colombia: una historia breve y discreta

En la Copa Colombia, los enfrentamientos han sido pocos, pero no menos reveladores. En dos partidos jugados, La Equidad no consiguió victorias: igualó uno y perdió el otro. No anotó goles y recibió dos, evidenciando que los torneos de eliminación directa también han sido esquivos ante este adversario.

Aunque con menor cantidad de choques, estos registros muestran que Águilas Doradas también sabe aprovechar los duelos coperos para inclinar la balanza a su favor.

Balance general: ventaja ajustada para La Equidad

Sumando todos los partidos oficiales entre Primera A y Copa Colombia, el historial arroja un total de 53 enfrentamientos, con 12 victorias para La Equidad, 17 empates y 24 derrotas. En el aspecto goleador, Águilas Doradas también domina: 69 goles marcados contra 46 de los aseguradores.

Si bien La Equidad se muestra superior en casa, el peso de sus caídas como visitante termina equilibrando una estadística general en la que los antioqueños sacan una leve ventaja.

Un clásico particular que promete renovarse

Cada partido entre La Equidad y Águilas Doradas reescribe un capítulo en una rivalidad que, sin ser de las más tradicionales, crece en intensidad y paridad con cada nueva temporada. Con los antecedentes sobre la mesa, el próximo duelo ofrecerá más que tres puntos: será una oportunidad para romper tendencias históricas y alimentar la pasión de sus hinchadas.