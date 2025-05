¿Cómo está el historial de Fortaleza C.E.I.F vs La Equidad? Aunque es el equipo con menos temporadas en la élite, Fortaleza ha logrado imponerse más veces ante los Aseguradores en un historial donde los empates son mayoría. El presente marca otro capítulo de esta rivalidad silenciosa pero pareja.

10/05/2025 · 10:49 AM

Un cruce entre vecinos con historia reciente, pero balanceada

Fortaleza C.E.I.F. y La Equidad se enfrentan nuevamente en la Liga BetPlay Dimayor 2025-I, y lo hacen con un historial que sorprende: el conjunto de más reciente ascenso ha sabido plantar cara y sacar ventaja frente a uno de los clubes con mayor regularidad en la Primera División en la última década.

En los 11 partidos oficiales disputados entre ambos en la Liga colombiana, Fortaleza ha ganado tres, La Equidad apenas uno y se han registrado siete empates, dato que subraya el carácter parejo de estos enfrentamientos.

Últimos duelos: empates que marcan la tendencia

El capítulo más reciente de esta rivalidad se vivió el 22 de marzo de 2025, también en el estadio Metropolitano de Techo, donde empataron 1-1 en un encuentro disputado y sin un claro dominador. Esa igualdad fue fiel reflejo de lo que ha sido la serie: disputada, cerrada y con poco margen de diferencia.

En sus cinco enfrentamientos más recientes, se han producido tres empates, una victoria para Fortaleza y una para La Equidad. La estadística muestra una leve ventaja del equipo celeste, pero también evidencia que ninguno ha logrado imponerse con regularidad.

Un historial joven pero con partidos memorables

Aunque la mayoría de los cruces datan de los últimos años, especialmente entre 2014 y la actualidad, varios de esos partidos dejaron huella. Uno de los más recordados fue el disputado el 17 de octubre de 2014, cuando Fortaleza goleó 3-0 a La Equidad, en uno de los triunfos más categóricos en el historial.

Otro resultado clave fue el 2-1 del 5 de noviembre de 2024, donde Fortaleza remontó y dejó sin respuestas al conjunto asegurador en un vibrante segundo tiempo.

Balance completo: Fortaleza con la mínima ventaja

Torneo PJ Victorias FOR Empates Victorias EQU Goles FOR Goles EQU Liga colombiana 11 3 7 1 12 8

Los números no mienten: aunque la diferencia no es abrumadora, Fortaleza ha sabido encontrar la fórmula para hacerle daño a La Equidad. 12 goles a favor por 8 en contra demuestran que el cuadro celeste no solo ha sido más efectivo, sino que también ha logrado mantener un equilibrio defensivo clave en partidos de alta tensión.

Duelo con aroma a revancha y urgencia

Este nuevo enfrentamiento entre capitalinos no solo representa una nueva página en el historial, sino también un punto de inflexión para ambos clubes en la actual campaña. Con La Equidad urgida de puntos y Fortaleza buscando consolidarse fuera del fondo, el contexto agrega tensión a un duelo históricamente trabado.

La Equidad quiere cortar la racha y empezar a revertir una estadística que no le favorece. Fortaleza, en cambio, buscará seguir sumando victorias y ratificar que, al menos en este cruce, ha sabido marcar la diferencia.