Tottenham y Bournemouth volverán a verse las caras en un duelo de la Premier League, una rivalidad en la que el equipo dirigido por Ange Postecoglou ha sabido imponerse en la mayoría de los encuentros. Con un historial que favorece a los ‘Spurs’, el conjunto londinense buscará reafirmar su dominio ante un rival que ha tenido dificultades para sacarle puntos.

Cuando juegan en el Tottenham Hotspur Stadium, los ‘Spurs’ han sido ampliamente superiores. De los siete encuentros disputados en su feudo por la Premier League, los londinenses han logrado seis victorias y solo han cedido una derrota, con un balance de 21 goles a favor y apenas 6 en contra. Esta fortaleza como local ha sido clave en el dominio del Tottenham sobre Bournemouth en la liga.

Fuera de casa, el Tottenham también ha sabido imponer condiciones. En ocho partidos disputados en territorio del Bournemouth por la Premier League, los ‘Spurs’ han conseguido cuatro victorias, dos empates y solo dos derrotas. Además, han logrado marcar 14 goles y recibir solo 6, lo que demuestra su eficacia incluso fuera de su estadio.

Si bien el equipo dirigido por Andoni Iraola ha mostrado crecimiento en las últimas temporadas, los antecedentes no juegan a su favor. En el balance total de la Premier League, Bournemouth ha logrado solo tres victorias en 15 enfrentamientos, sufriendo 10 derrotas y obteniendo apenas dos empates. En la FA Cup, los ‘Cherries’ tienen un único antecedente ante los londinenses, un partido en el que cayeron 1-3 jugando en casa.

Sumando todas las competiciones, Tottenham y Bournemouth se han enfrentado en 16 ocasiones, con un saldo favorable para los ‘Spurs’: 10 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En cuanto a goles, los londinenses han anotado 36, mientras que los ‘Cherries’ han conseguido apenas 15. Con estos antecedentes, Bournemouth buscará cambiar la historia y dar el golpe en un estadio donde rara vez ha conseguido un resultado positivo.

The latest on Ryan Christie and Julián Araujo ahead of #TOTBOU 👇

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 7, 2025