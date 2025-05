Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia no se borra, y mucho menos cuando habla con números tan contundentes. Arsenal y Bournemouth volverán a verse las caras este fin de semana por la Premier League, pero no lo harán desde la igualdad de condiciones si se mira el historial. Los registros son elocuentes: en 18 partidos oficiales, los londinenses han vencido en 13 ocasiones, mientras que los del sur de Inglaterra apenas han logrado 2 triunfos. Más allá de los estilos de juego o las realidades actuales, hay un patrón que se repite: cuando Arsenal y Bournemouth se enfrentan, gana el gigante rojo de Londres.

