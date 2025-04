Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia del fútbol inglés se construye sobre rivalidades intensas, y la de Aston Villa frente a Nottingham Forest es una de las más antiguas y competitivas. Con 129 partidos oficiales disputados en todas las competiciones, estos dos históricos del Reino Unido han protagonizado duelos vibrantes a lo largo de las décadas. En la antesala de un nuevo capítulo, repasamos en detalle cómo se ha desarrollado este enfrentamiento a lo largo del tiempo, quién domina el historial y en qué terrenos se ha inclinado la balanza.

Premier League matchday at Villa Park — UP THE VILLAAA 🗣️ pic.twitter.com/KoXVGTTZ8H

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 5, 2025