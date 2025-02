Este sábado, el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo en el Riyadh Air Metropolitano por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2024/25. Con la pelea por el título al rojo vivo, el conjunto dirigido por Diego Simeone necesita sumar de a tres para no perder de vista al Real Madrid. Por su parte, los celestes, llenos de confianza tras una remontada épica ante el Betis, intentarán desafiar la estadística y llevarse un triunfo que les ha sido esquivo en territorio rojiblanco durante décadas.

El equipo madrileño llega a este compromiso tras una semana sin competencia europea, un respiro necesario en medio de un calendario intenso que incluye partidos cruciales en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. El reciente empate 1-1 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid dejó un sabor agridulce, pero aún mantiene a los colchoneros en la pelea por el campeonato.

