El duelo entre Croacia y Francia en los cuartos de final de la UEFA Nations League no solo enfrenta a dos selecciones de gran presente, sino que también revive un historial que, hasta ahora, ha sido ampliamente favorable para los Bleus.

Desde su primer choque en el Mundial de 1998, pasando por la final de Rusia 2018, hasta los recientes enfrentamientos en la Nations League, el equipo dirigido por Didier Deschamps ha sabido imponerse en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, los croatas buscarán cambiar la historia y dar el golpe en casa.

