La historia entre Nottingham Forest y Crystal Palace está marcada por una rivalidad que ha recorrido múltiples categorías del fútbol inglés. Desde la Premier League hasta los choques por copas nacionales, pasando por las batallas en la Championship, ambos clubes han protagonizado una serie de duelos intensos, aunque la balanza histórica se inclina con firmeza hacia el lado de los de Nottingham.

Este lunes volverán a encontrarse en el Selhurst Park, en un nuevo capítulo de esta rivalidad, y las estadísticas previas prometen un duelo más que interesante.

En el marco de la Premier League, Nottingham Forest se ha mostrado superior con el paso de los años. En 25 enfrentamientos, ha logrado imponerse en 10 oportunidades, empatando otras 10 veces y cayendo en apenas 5 ocasiones. El saldo goleador también lo favorece con 34 tantos a favor y 19 en contra.

El dominio en casa ha sido especialmente evidente. En 13 partidos disputados como local, Forest ganó 8, empató 3 y solo perdió 2, con un contundente 23-7 en el marcador acumulado.

Aunque como visitante la historia es más pareja, Forest logró 2 triunfos, 7 empates y 3 derrotas en sus 12 salidas a Londres, con 11 goles a favor y 12 en contra.

En la segunda división del fútbol inglés, la historia vuelve a inclinarse a favor de Nottingham. En 26 duelos por Championship, Forest venció en 12, empató 6 y cayó en 8.

Una vez más, se hizo fuerte en su estadio: 7 victorias en 13 encuentros disputados como local, con 22 goles marcados. Afuera, también supo hacerse notar con 5 triunfos y 16 goles anotados en el mismo número de visitas a Selhurst Park.

Si bien en la FA Cup Crystal Palace ha tenido mejores números, con 3 victorias y solo una derrota, en la League Cup ha sido Nottingham Forest el que impuso condiciones: 3 triunfos en casa y 3 empates fuera, sin conocer la derrota en esta competencia.

En total, Forest ha convertido 13 goles en 6 partidos por la Copa de la Liga, frente a los 5 que recibió, mostrando una contundencia en cruces eliminatorios ante los londinenses.

