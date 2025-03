Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando West Ham y Everton se enfrentan, la historia pesa tanto como la actualidad. Con 152 encuentros disputados en distintas competiciones nacionales, ambos equipos han protagonizado una serie de duelos en los que el equilibrio en casa y la dificultad fuera han sido una constante.

Desde la Premier League hasta la FA Cup y la League Cup, cada choque ha dejado huella en la memoria de los aficionados, con marcadores ajustados, goleadas inesperadas y batallas tácticas que han definido temporadas enteras.

Back at Goodison Park. 👊 pic.twitter.com/5sjRar4744

Registros en la máxima categoría

El historial en la Premier League muestra un claro dominio del Everton, especialmente cuando juega como local. En Goodison Park, el conjunto de Merseyside ha sabido imponerse en 40 de los 65 enfrentamientos, anotando 127 goles, el doble de los que ha recibido en su propia casa.

Por su parte, West Ham ha sido más sólido en Londres, donde ha logrado 24 victorias en 66 partidos y ha mantenido una estadística pareja en cuanto a goles convertidos (91) y recibidos (89).

Sin embargo, en los últimos años, los ‘Hammers’ han logrado equilibrar un poco la balanza, consiguiendo victorias importantes que les han permitido recortar distancias en esta histórica rivalidad.

Enfrentamientos en la segunda división inglesa

Ambos equipos han coincidido en la segunda división inglesa en contadas ocasiones, y el balance ha sido prácticamente parejo, con dos victorias por lado y dos empates.

Este registro demuestra que, cuando ambos clubes han transitado momentos difíciles, la competitividad ha sido máxima, sin un claro dominador.

Registros en la Copa FA

La FA Cup ha sido el torneo en el que ambos equipos han mostrado una gran paridad. Con cuatro victorias para cada lado y tres empates, la competencia más antigua del mundo ha sido testigo de encuentros sumamente parejos entre ambos conjuntos.

En los duelos jugados en terreno neutral, el West Ham ha logrado imponerse en una ocasión y ha empatado otra, lo que demuestra su capacidad para rendir en escenarios de alta presión.

Estadísticas en la Copa de la Liga

Si hay una competición en la que los ‘Toffees’ han mostrado superioridad, esa es la League Cup. En los cuatro cruces disputados en esta copa, Everton ha ganado tres y empatado uno, dejando al West Ham sin victorias en este certamen.

Los números reflejan una clara dominancia del conjunto de Merseyside en este tipo de eliminatorias, con una diferencia notable en cuanto a goles a favor (10) y en contra (4).

One final trip to Goodison Park 🏟️

COME ON YOU IRONS! ⚒️ pic.twitter.com/ihQ4Q6GtBn

— West Ham United (@WestHam) March 15, 2025