A lo largo de la historia del fútbol italiano, los enfrentamientos entre AC Milan y Génova han tejido una narrativa marcada por la supremacía del conjunto milanés. Los números son elocuentes: en 114 partidos oficiales disputados entre ambas instituciones en todas las competiciones, el equipo rossonero ha salido victorioso en la mitad más siete de los encuentros. Génova, por su parte, ha tenido escasas ocasiones para imponerse.

El registro en la Serie A —la competencia madre del fútbol italiano— es el que más refleja la brecha entre ambos clubes. En 111 partidos, Milan se impuso 55 veces, Génova apenas 20, y hubo 36 empates.

Cuando le tocó visitar el Luigi Ferraris, el rendimiento del Milan siguió siendo destacado:

Esto demuestra que, incluso en terreno hostil, Milan ha sabido competir y sacar provecho de su jerarquía.

