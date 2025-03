El enfrentamiento entre Grecia y Escocia no es uno de los más tradicionales del fútbol europeo, pero sus cruces previos han dejado datos interesantes. Con un historial breve pero equilibrado, ambos equipos han demostrado su capacidad de imponerse en casa, aunque sin establecer una clara superioridad. A medida que se avecinan nuevos desafíos, este antecedente cobra relevancia en el análisis de sus próximos encuentros.

Grecia y Escocia han chocado en tres oportunidades en competencias oficiales, con un balance de una victoria para los helenos y dos para los británicos. En términos de goles, la paridad es evidente: los griegos han marcado solo una vez, mientras que Escocia ha anotado en dos ocasiones.

⚽ @ScotlandNT face Greece in the UEFA Nations League Play-offs on Sun, 23 March at @HampdenPark. KO 5pm. To help fans get to and from the national stadium we're running additional services and adding extra carriages to trains between Glasgow Central and Mount Florida. #SCOGRE

— ScotRail (@ScotRail) March 22, 2025