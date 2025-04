Cuando West Ham United y Liverpool se enfrentan, se pone en juego mucho más que tres puntos. Es un duelo entre tradición y grandeza, entre aspiraciones y realidades. Con más de 150 partidos disputados en todas las competiciones, este clásico del fútbol inglés tiene una historia rica, pero con una tendencia clara: la supremacía del conjunto de Merseyside.

A lo largo de los años, los enfrentamientos entre ambos clubes han alimentado una rivalidad que, aunque desequilibrada en cifras, sigue generando expectativa en cada cruce. Aquí repasamos el historial completo de este enfrentamiento que vuelve a tomar protagonismo en la temporada 2024/25.

En el principal escenario del fútbol inglés, la Premier League, Liverpool ha sido históricamente superior. De los 125 encuentros disputados, los Reds han ganado 71, mientras que West Ham solo ha conseguido imponerse en 24 ocasiones, con 30 empates en el historial.

Goles marcados:

Los escasos cruces en la Championship muestran una paridad mayor, con dos victorias para cada equipo y tres empates en ocho partidos. Sin embargo, estas instancias fueron esporádicas y no alteran la tendencia general del enfrentamiento.

En el torneo más antiguo del mundo, el Liverpool también inclina la balanza a su favor. En ocho encuentros, el club de Anfield se impuso en cuatro oportunidades, mientras que West Ham solo lo logró en una ocasión. Tres partidos terminaron en empate.

El cruce en la Copa de la Liga suma nueve enfrentamientos, con cinco victorias para Liverpool y apenas dos para los londinenses. Aunque West Ham ha sido competitivo en casa, fuera de Londres sufre mucho más, con cuatro derrotas en igual número de presentaciones.

En la Community Shield, donde solo se enfrentan campeones, ambos equipos se vieron las caras dos veces. El saldo es de una victoria para Liverpool, un empate y ninguna alegría para los Hammers.

One of our own ⚒️ pic.twitter.com/MtE8Q6ETa1

— West Ham United (@WestHam) April 13, 2025