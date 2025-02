El próximo domingo 16 de febrero de 2025, Liverpool y Wolverhampton escribirán un nuevo episodio de su historia en la Premier League. El partido, que se disputará en Anfield a las 9:00 a. m. (hora de Colombia), será transmitido por ESPN y la aplicación de Disney Plus en sus planes Estándar y Premium. Simon Hooper será el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Liverpool, bajo la dirección técnica de Arne Slot, busca reencontrarse con el triunfo tras su empate 2-2 ante Everton en el derbi de Merseyside el 12 de febrero. En aquel partido, los goles del equipo “Red” fueron obra de Alexis Mac Allister al minuto 16 y Mohamed Salah al 73. Sin embargo, un gol en el tiempo de descuento de James Tarkowski le arrebató la victoria.

El equipo también sufrió una sorpresiva eliminación de la FA Cup a manos del Plymouth (1-0) el 9 de febrero, lo que aumentó la presión sobre el conjunto de Anfield. En sus últimos cinco encuentros, el balance ha sido de altibajos:

Pese a las dificultades recientes, Liverpool sigue siendo una fuerza en Anfield, y su afición confía en ver una reacción inmediata.

Wolverhampton llega con buen ánimo tras vencer 2-0 al Blackburn Rovers en la FA Cup el 9 de febrero. Los goles fueron obra de Joao Gomes y Matheus Cunha, lo que les permitió avanzar a los octavos de final.

En la Premier League, su último partido fue una victoria por 2-0 sobre Aston Villa, con anotaciones de Jean-Ricner Bellegarde y Matheus Cunha. Sin embargo, su rendimiento reciente en la liga no ha sido constante:

Los dirigidos por Gary O’Neil necesitan puntuar para alejarse de la zona de descenso y saben que un triunfo en Anfield sería un gran impulso.

Back at Anfield in the #PL this weekend 👊🔴 #LIVWOL pic.twitter.com/rSURn6hgiu

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2025