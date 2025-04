Aunque no se trata de un clásico tradicional, el historial entre el Manchester City y el Crystal Palace cuenta con numerosos antecedentes cargados de goles, giros inesperados y resultados impredecibles. Desde sus primeros cruces en la Championship hasta los duelos recientes en la Premier League, esta rivalidad ha dejado huella en el fútbol inglés. Con más de 70 partidos oficiales disputados, repasamos en profundidad el desempeño histórico entre ambos clubes en las diferentes competiciones que han compartido.

En el total de enfrentamientos oficiales, el Manchester City ha logrado imponer su superioridad frente al equipo londinense con los siguientes números:

Este rendimiento global refleja la solidez de los “Sky Blues” frente a las “Águilas”, con una diferencia de 58 goles en el balance histórico.

PEP 💬 I’m happy with the way we [have] handled the situation where we are. The challenge is to qualify to be in the Champions League next season.

Tomorrow we have a team in incredible, top form in the last month or two months. It’s always difficult with Palace here. I admire… pic.twitter.com/Z9iYSYWLY2

— Manchester City (@ManCity) April 11, 2025