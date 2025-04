Your browser doesn’t support HTML5 audio

La rivalidad entre Manchester United y Newcastle United es una de las más longevas del fútbol inglés. A lo largo de 180 enfrentamientos oficiales, los ‘Red Devils’ han logrado construir un dominio contundente frente a las ‘Urracas’, acumulando 92 victorias, 41 empates y solo 47 derrotas, con una diferencia goleadora que también refleja su superioridad (348 goles a favor y 253 en contra).

En la máxima categoría del fútbol inglés, el Manchester United ha sido ampliamente superior. En los 155 partidos disputados en la Premier League, los de Old Trafford suman 76 triunfos, han empatado 40 veces y perdido en 39 ocasiones.

En la segunda división inglesa (Championship), los cruces han sido más limitados pero equilibrados. De los 14 partidos disputados, Manchester United ha ganado 7, ha caído en 6 y empatado solo una vez. La diferencia de goles también favorece ligeramente al United (23 a 16), demostrando que incluso en tiempos de transición o reconstrucción, el gigante de Manchester ha sabido mantener el pulso ante su rival.

Cuando se trata de eliminatorias, el Manchester United no deja espacio a sorpresas. En la FA Cup, el historial marca un perfecto 4 de 4 a favor de los ‘Diablos Rojos’, quienes han ganado tanto en casa como fuera y en campo neutral, con un balance goleador de 10-3.

En la League Cup, la historia se repite: 3 triunfos en 5 partidos, y dominio en los escenarios clave. Incluso en el prestigioso FA Community Shield, los de Manchester han levantado el trofeo en las dos ocasiones en que se han cruzado con Newcastle (8 goles a favor y apenas 2 recibidos).

La fortaleza del Manchester United como local ha sido determinante en este enfrentamiento. En el total de 89 partidos en casa, el United ha ganado 55 veces, cediendo solo 12 derrotas, con 201 goles anotados, dejando claro que St. James’ Park nunca ha sido un terreno fácil para las Urracas, y que Old Trafford ha sido históricamente una pesadilla para ellas.

