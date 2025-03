Your browser doesn’t support HTML5 audio

El choque entre Nottingham Forest e Ipswich Town es un enfrentamiento con una rica historia dentro del fútbol inglés. Desde su primer duelo en la Premier League de 1992, ambos equipos han protagonizado batallas intensas tanto en la máxima categoría como en la Championship, dejando una serie de resultados que reflejan lo reñido de este enfrentamiento.

Chrissy Cohen against Ipswich Town. 🤩 pic.twitter.com/o39RUuM10H

A lo largo de las últimas décadas, el Nottingham Forest ha sabido imponer su localía en varios encuentros ante Ipswich. En la Premier League de 1994, los Forestales lograron un contundente 4-1 en casa, marcando una de las victorias más abultadas en la historia del duelo. Sin embargo, los Tractor Boys también han sabido responder con autoridad, como ocurrió en 2005, cuando Ipswich goleó 6-0 en la Championship, dejando una de las marcas más dolorosas para el Forest en esta serie.

En los años más recientes, el Nottingham Forest ha sido superior, especialmente en casa. En su último enfrentamiento, por la Premier League 2024, los dirigidos por Nuno Espírito Santo se impusieron 1-0 ante Ipswich, manteniendo una racha positiva en los cruces directos. Además, el Forest ha ganado tres de los últimos cuatro partidos ante su rival, incluyendo un sólido 2-0 en 2018 y un 3-0 en 2017.

Si bien Nottingham Forest ha sacado ventaja en los choques recientes, el historial sigue siendo parejo. En los últimos 10 enfrentamientos, se han registrado:

Este equilibrio en los resultados muestra que, a pesar de que Forest ha dominado en los últimos años, Ipswich sigue siendo un rival complicado, capaz de sorprender en cualquier momento.

Ipswich 6-0 Nottingham Forest (2005) → La victoria más amplia de Ipswich en el historial.

Nottingham Forest 4-1 Ipswich (1994) → Una de las goleadas más destacadas a favor del Forest.

Ipswich 3-4 Nottingham Forest (2003) → Un emocionante duelo con muchos goles y triunfo para el Forest.

Nottingham Forest 2-0 Ipswich (2024) → El resultado más reciente, con victoria para los de Nuno Espírito Santo.

Fifth round at the City Ground. 🤜🤛#EmiratesFACup | @Nustone_UK pic.twitter.com/aILDxQcE9M

