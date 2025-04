Your browser doesn’t support HTML5 audio

El enfrentamiento entre Nottingham Forest y Manchester United tiene una rica historia en el fútbol inglés. A lo largo de sus 113 duelos oficiales en diversas competiciones, los ‘Red Devils’ han demostrado una clara superioridad, con 54 victorias sobre las 35 obtenidas por el Forest. Los 24 empates evidencian que, aunque el United ha dominado el historial, el equipo de Nottingham ha sabido plantar cara en varias oportunidades.

En términos de goles, el Manchester United también lleva la delantera con 201 tantos convertidos, frente a los 143 del Forest. Esta diferencia refleja el poderío ofensivo que históricamente ha caracterizado al conjunto de Old Trafford en comparación con su rival.

Nikola's first Forest goal at Old Trafford. 💪 pic.twitter.com/UVHcyYWl8S

— Nottingham Forest (@NFFC) March 31, 2025