El enfrentamiento entre Preston North End y Aston Villa no es nuevo. A lo largo de la historia, ambos equipos han chocado en 114 partidos oficiales, con un claro dominio de los “Leones”. El equipo de Birmingham ha logrado 56 victorias, mientras que Preston ha conseguido 38 triunfos y han empatado en 20 ocasiones.

El Villa también tiene una ventaja en el balance de goles, habiendo anotado 205 tantos contra los 159 de su rival. Sin embargo, el rendimiento cambia cuando se analizan los partidos jugados en cada escenario.

Si bien en el global el Aston Villa ha sido superior, Deepdale ha sido un terreno difícil para ellos. En los 56 partidos disputados en el estadio del Preston, el equipo local ha conseguido 28 victorias, ha empatado 13 veces y solo ha caído en 15 encuentros.

En contraste, cuando Preston visita Birmingham, la historia es completamente diferente. De los 56 partidos jugados en campo del Villa, los “Leones” han ganado 40 veces, mientras que Preston solo ha logrado 10 victorias y ha empatado en 6 ocasiones. Esto demuestra que el factor localía ha sido determinante en la mayoría de los cruces.

Si nos enfocamos en la FA Cup, la competencia en la que se enfrentarán este domingo, el historial es mucho más equilibrado. En 8 enfrentamientos en el torneo más antiguo del fútbol, Preston ha ganado 3 partidos, el Villa también 3, y han empatado en 2 oportunidades.

Cuando Preston jugó en casa, logró 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, mientras que en Villa Park consiguió 1 triunfo y 1 caída. Además, se han enfrentado dos veces en campo neutral, con un empate y una victoria para los “Leones”.

Esto indica que, en duelos de eliminación directa, la brecha entre ambos equipos no es tan amplia como en la liga, lo que podría darle esperanzas al Preston de dar la sorpresa.

