El Paris Saint-Germain (PSG) y el Liverpool FC se enfrentarán nuevamente en la UEFA Champions League, reavivando una rivalidad que, aunque limitada en número de encuentros, ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol europeo. Este choque en los octavos de final promete ser un espectáculo imperdible para los aficionados de ambos equipos y del fútbol en general.

A lo largo de las décadas, PSG y Liverpool se han visto las caras en contadas pero memorables ocasiones en torneos europeos.

Recopa de Europa 1996/97 : En las semifinales de esta competición, el PSG tomó ventaja en el partido de ida disputado en París, venciendo al Liverpool por 3-0. Aunque los ‘Reds’ ganaron 2-0 en el partido de vuelta en Anfield, no fue suficiente para remontar la eliminatoria, y el PSG avanzó a la final.

Los partidos de la fase de grupos de la Champions League 2018/19 entre PSG y Liverpool fueron auténticos espectáculos que reflejaron la calidad y competitividad de ambos conjuntos.

