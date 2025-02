El Real Valladolid y el Sevilla protagonizan un duelo con antecedentes que favorecen ampliamente al equipo andaluz. En los últimos 14 años, los hispalenses han logrado mantener su invicto en el José Zorrilla, acumulando tres victorias y tres empates en sus últimas visitas. Con este historial, el Sevilla llega a territorio vallisoletano con la confianza de seguir sumando puntos y de mantener su dominio sobre el cuadro blanquivioleta.

Para encontrar la última vez que el Real Valladolid derrotó al Sevilla como local, hay que remontarse a la temporada 2009/2010. Aquel 3 de abril de 2010, el equipo dirigido por Javier Clemente logró un triunfo 2-1 en un partido que tuvo como protagonistas a Diego Costa y Manucho, autores de los goles para los vallisoletanos. El defensor Cala descontó para los visitantes, pero el marcador no cambió la suerte del equipo pucelano, que al final de esa campaña descendió a Segunda División.

Desde entonces, el Sevilla ha convertido el estadio José Zorrilla en un terreno favorable, consiguiendo puntos en todas sus visitas y ampliando su hegemonía en este duelo.

El Real Valladolid ha logrado rescatar tres empates en este periodo, siendo algunos de ellos con desenlaces memorables.

En la temporada 2012/2013, los dos encuentros disputados en el José Zorrilla terminaron con igualdad en el marcador. En abril de 2013, el choque finalizó 1-1, con goles de Javi Guerra para los locales y Álvaro Negredo para el Sevilla. Más adelante, en octubre del mismo año, el partido terminó 2-2, con los sevillistas adelantándose gracias a los tantos de Carlos Bacca y Alberto Moreno, pero con una gran reacción del Valladolid, que igualó con anotaciones de Patrick Ebert y Manucho.

Otro de los empates más recordados llegó en la temporada 2020/2021, cuando el partido terminó 1-1 con un final inesperado. El Valladolid había tomado ventaja con un gol de Fabián Orellana, pero en los minutos finales ocurrió lo inesperado: el portero sevillista Bono se sumó al ataque en un córner y terminó marcando el gol del empate en el tiempo de descuento, dejando atónitos a los aficionados vallisoletanos.

Si bien ha habido algunos empates, el Sevilla ha sido dominante en el José Zorrilla y ha conseguido tres victorias en sus visitas más recientes.

En la temporada 2018/2019, el equipo andaluz se impuso por 0-2, con anotaciones de Roque Mesa y Munir. Al año siguiente, en la 2019/2020, un solitario tanto de Éver Banega fue suficiente para que el Sevilla se llevara los tres puntos con un 0-1.

El precedente más reciente de este enfrentamiento se dio en la temporada 2022/2023, cuando el Sevilla logró un contundente 0-3 con goles de Rafa Mir, Papu Gómez y Tecatito Corona, en una de las victorias más holgadas del cuadro hispalense en Valladolid en los últimos años.

Find someone who looks at you the way Isaac looks at Lucien 😊#ValladolidSevillaFC pic.twitter.com/g9WS0r3xMw

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 15, 2025