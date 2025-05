¿Como está o retrospecto entre Cerro Porteño e Palmeiras? Com apenas duas vitórias em 15 confrontos, o time paraguaio encara seu maior algoz na competição continental com o objetivo de mudar a história no Grupo G.

O confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras vai além da atual fase da Copa Libertadores. Com uma rivalidade construída ao longo de mais de duas décadas, o retrospecto é amplamente favorável ao time paulista. Nesta quarta-feira, no Estádio La Nueva Olla, os comandados de Diego Martínez tentarão quebrar uma série negativa diante de um adversário que tem sido um pesadelo para os paraguaios no torneio continental. O jogo é válido pela fase de grupos, mas o peso do histórico não passa despercebido.

Domínio brasileiro nos números

As estatísticas são contundentes. Dos 15 jogos disputados entre as equipes pela Libertadores, o Palmeiras venceu 9, o Cerro apenas 2, e ocorreram 4 empates. Em gols, o Verdão marcou 31 e sofreu apenas 11, com um saldo de +20 que escancara a diferença técnica entre os times ao longo da história.

A casa não tem sido abrigo para o Cerro

Nem mesmo em Assunção, o Cerro Porteño conseguiu superar o rival brasileiro. Em sete partidas como mandante, não venceu nenhuma: foram três empates e quatro derrotas, com apenas 3 gols marcados e 14 sofridos. O dado mais impactante: o Palmeiras venceu mais vezes no Paraguai (4) do que o Cerro em todo o histórico do confronto (2).

Últimos confrontos: tendência implacável

O domínio recente do Palmeiras reforça ainda mais sua superioridade. Nos últimos cinco duelos — todos a partir de 2022 — o time brasileiro venceu quatro vezes e perdeu apenas uma, com placares expressivos como o 5 a 0 nas oitavas de final de 2022 e o 3 a 0 na fase de grupos de 2023. No torneio atual, já se enfrentaram em São Paulo, com vitória do Verdão por 1 a 0 após um gol logo no início.

Uma esperança no passado

As únicas vitórias do Cerro aconteceram em 2006 (2 a 3 em São Paulo) e 2018 (0 a 1, também no Brasil), revelando uma curiosidade: nunca venceu o Palmeiras em Assunção. Paradoxalmente, seus triunfos vieram fora de casa — um dado que alimenta a esperança de surpreender quando tudo parece contra.

O histórico recente e o total de confrontos apontam o Palmeiras como claro dominador desse duelo. No entanto, na Libertadores, tudo pode acontecer. O Cerro Porteño sabe que chegou o momento de desafiar a lógica e escrever um novo capítulo diante de um de seus rivais mais difíceis. O desafio é grande, mas também é grande o desejo de fazer história diante da própria torcida.