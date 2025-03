Your browser doesn’t support HTML5 audio

La llegada de Santiago Giménez al AC Milan generó grandes expectativas, y el delantero mexicano no ha decepcionado. Con un estilo de juego potente y una capacidad letal dentro del área, el ‘Bebote’ ha sido una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Sérgio Conceição.

En esta nota, repasamos en detalle sus números en la Serie A, Champions League y Copa Italia, analizando su impacto en cada competencia y lo que puede aportar en la recta final de la temporada.

Picking up the pace ahead of #MilanComo 🏃🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/hX0GlpKLNL

— AC Milan (@acmilan) March 13, 2025