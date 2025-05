¿Cómo le fué a Atlético Nacional contra equipos brasileños jugando de local? Con la clasificación en juego, el equipo antioqueño recibirá a un viejo conocido brasileño con la obligación de sumar de a tres y romper una racha esquiva ante clubes de Brasil por Copa Libertadores.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 8 de mayo, Atlético Nacional se juega algo más que tres puntos cuando reciba a Internacional de Porto Alegre por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2025. Con la soga al cuello y ante su gente, el conjunto ‘verdolaga’ necesita una victoria impostergable para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del máximo torneo continental de clubes.

Un duelo con historia en el Atanasio Girardot

Aunque no se trate de un clásico ni de un cruce recurrente, Atlético Nacional ya sabe lo que es medirse ante Internacional de Porto Alegre en Medellín. El único antecedente oficial entre ambos en suelo colombiano se remonta al 26 de marzo de 1993, cuando igualaron sin goles en un partido parejo, disputado también por la Copa Libertadores.

Ese empate forma parte de un historial más amplio que enfrenta a Nacional contra equipos brasileños actuando como local. En total, el cuadro antioqueño ha disputado 27 partidos en el Atanasio frente a clubes de Brasil, con saldo positivo: 13 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. A lo largo de esos encuentros, el ‘verde’ celebró 32 goles y recibió 26 tantos.

El recuerdo más reciente: Fluminense, en 2019

La última vez que Nacional fue anfitrión de un conjunto brasileño ocurrió el 23 de mayo de 2019, cuando enfrentó a Fluminense por la Copa Sudamericana. En aquella noche cerrada, el elenco colombiano logró imponerse 1-0, aferrándose a la ventaja mínima con temple y orden táctico. Desde entonces, no ha vuelto a cruzarse con equipos brasileños en el Atanasio por torneos internacionales.

Estos son los convocados para el juego ante Internacional 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#DaleVerde pic.twitter.com/xWzk5Jvfqi — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 7, 2025

Sombra reciente en la Libertadores: Botafogo y São Paulo

La relación de Nacional con clubes de Brasil en el contexto de la Copa Libertadores ha sido compleja en los últimos años. La última victoria del ‘verdolaga’ sobre un equipo brasileño en el certamen continental se remonta al 13 de julio de 2016, cuando venció a São Paulo 2-1, en el camino hacia la consagración en ese inolvidable torneo.

Sin embargo, el siguiente antecedente no fue tan auspicioso: en abril de 2017, Nacional recibió a Botafogo y fue sorprendido en su casa con una derrota por 0-2, un resultado que dejó huella y evidenció la dificultad de enfrentar a rivales brasileños, incluso con el empuje del público local.

Una oportunidad para cambiar el rumbo

Más allá del historial, Nacional llega a este encuentro con la obligación de cambiar su presente inmediato. La tabla del grupo no permite especulaciones y ganar es el único camino para aspirar a la clasificación. Enfrente estará un Internacional que tampoco vive su mejor momento, aunque llega con mayor efectividad goleadora y una propuesta ofensiva peligrosa.

Javier Gandolfi, entrenador del elenco colombiano, deberá apelar a la fortaleza histórica del Atanasio, al empuje de la hinchada y al compromiso de sus dirigidos para reescribir la historia. Los antecedentes ofrecen respaldo, pero el presente exige determinación.

Nacional, ante el reto de la historia y el presente

El choque frente a Internacional representa un examen de carácter para Atlético Nacional. No solo está en juego la continuidad en la Libertadores, sino también el prestigio de un club que ha sabido hacerse fuerte frente a gigantes del continente. La historia demuestra que los brasileños no intimidan al ‘verde’ en su casa. Sin embargo, ahora la necesidad aprieta más que nunca. Ganar no es una opción, es una obligación. El Atanasio está listo para una nueva noche de Libertadores. La pelota, como siempre, tendrá la última palabra.