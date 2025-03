La selección española enfrenta un desafío histórico en los cuartos de final de la Liga de Naciones, cuando visite a Países Bajos en Róterdam, un territorio que le ha sido históricamente esquivo. De sus cinco visitas a suelo neerlandés, la ‘Roja’ no ha logrado ganar ni una sola vez, acumulando cuatro derrotas y un empate. Ahora, con un pase a la fase final en juego, España buscará quebrar esa racha y dar el primer golpe en una eliminatoria que promete máxima intensidad.

La historia de la selección española en suelo neerlandés ha estado marcada por tropiezos y partidos de alto voltaje. Su único enfrentamiento oficial en Países Bajos se remonta a la clasificación para la Eurocopa 1984, cuando cayó 2-1 en De Kuip. Aquel duelo estuvo marcado por el gol del legendario Ruud Gullit, que inclinó la balanza a favor de los locales.

Sin embargo, las derrotas españolas comenzaron mucho antes. La primera visita de la ‘Roja’ a Ámsterdam, en 1973, terminó con un 3-2 a favor de los neerlandeses, con Johan Cruyff marcando el gol del triunfo en el último minuto. Aquel encuentro también quedó en la memoria por el error del guardameta Miguel Reina, quien tuvo que ser sustituido al descanso.

En el nuevo milenio, España tampoco ha podido imponerse en Países Bajos. En 2002, sufrió una ajustada derrota 1-0, con un gol de cabeza de Frank de Boer. Más tarde, en 2015, volvió a caer por 2-0 en un amistoso donde encajó dos goles en los primeros 16 minutos.

La única vez que la ‘Roja’ evitó la derrota fue en su última visita, en 2020, cuando igualó 1-1 con goles de Sergio Canales y Donny van de Beek. Sin embargo, aquel partido se disputó sin público debido a la pandemia, un contexto que restó presión ambiental a los visitantes.

Más allá de sus enfrentamientos en suelo neerlandés, los duelos entre España y Países Bajos han dejado capítulos imborrables en la historia del fútbol.

El primero de ellos data de los Juegos Olímpicos de 1920, en Amberes, donde la selección española conquistó la medalla de plata y nació el mito de la “furia española”. En aquel torneo, España venció 3-1 a Países Bajos con doblete de Félix Sesúmaga y un gol de Pichichi, consolidando su estilo combativo y aguerrido.

Sin embargo, el duelo más emblemático entre ambas selecciones llegó el 11 de julio de 2010, en Johannesburgo. España tocó la gloria con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga, proclamándose campeona del mundo por primera vez en su historia. Aquella final, tensa y cargada de intensidad, dejó a los neerlandeses con su tercera derrota en un partido decisivo por la Copa del Mundo.

Cuatro años después, en el Mundial de Brasil 2014, llegó la revancha neerlandesa con una de las derrotas más dolorosas para la ‘Roja’. En Salvador de Bahía, España comenzó ganando con un penal de Xabi Alonso, pero Países Bajos reaccionó con una exhibición histórica (5-1). Robin van Persie y Arjen Robben lideraron la goleada, marcando el fin del ciclo dorado del equipo que había dominado el fútbol mundial entre 2008 y 2012.

