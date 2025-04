¿Cómo le fue a Gerard Martín en el Barcelona? Con la lesión de Alejandro Balde, el FC Barcelona confía plenamente en Gerard Martín, un lateral que ha sabido crecer a la sombra y que ahora enfrenta su gran oportunidad con rendimiento, compromiso y madurez.

En el fútbol, las oportunidades no avisan. A veces llegan tras una jugada desafortunada, como la lesión muscular de Alejandro Balde ante el Leganés. Otras veces se construyen paso a paso, con discreción, trabajo silencioso y rendimiento constante. Gerard Martín representa este segundo camino. El lateral izquierdo de 23 años, que hace apenas dos años jugaba en la Primera RFEF con el Cornellà, será el titular del FC Barcelona en un tramo clave de la temporada. Lo que comenzó como una solución de emergencia se ha convertido en una certeza para Hansi Flick.

Una irrupción inesperada pero eficaz

El pasado sábado en Butarque, Gerard Martín saltó al terreno de juego en el minuto 41 para suplir a Balde, que debió retirarse por una lesión muscular en el bíceps femoral. Desde ese instante, el dorsal 35 del Barça asumió una responsabilidad mayor. Balde estará fuera, como mínimo, durante los próximos partidos: no estará disponible para el decisivo cruce de vuelta ante el Borussia Dortmund por Champions, ni frente a Celta ni Mallorca en Liga. Su presencia en la final de Copa del Rey frente al Real Madrid el próximo 26 de abril sigue siendo una gran incógnita. En este escenario, el de Esplugues de Llobregat es ahora el elegido para custodiar la banda izquierda azulgrana.

Un historial sólido con la camiseta culé

Lejos de improvisaciones, el Barça ya sabe lo que puede esperar de Gerard Martín. El lateral ya ha sido titular en diez partidos oficiales esta temporada, y sus números respaldan su fiabilidad: ocho victorias, un empate (2-2 en Vigo) y una sola derrota (4-2 en Pamplona). Ha respondido con madurez tanto en Champions League (ante Estrella Roja y Stade Brest), como en LaLiga (en compromisos exigentes frente a Girona, Real Sociedad, Villarreal y Osasuna), y en Copa del Rey, con dos titularidades frente a Barbastro y Betis.

Además, ha contribuido en ataque con un gol —ante la Real Sociedad— y tres asistencias. Números que reflejan no solo su vocación ofensiva cuando se requiere, sino también una sorprendente eficacia.

Del Cornellà al primer equipo: una apuesta de Flick

En enero de 2025, el FC Barcelona le ofreció una renovación hasta 2028, dejando claro que su proceso de crecimiento no es un simple parche. Martín aterrizó en el filial en 2022, con 21 años, tras destacar en el Cornellà. No llegó desde La Masia ni arrastrando etiquetas de “promesa”, pero sí con carácter y experiencia en categorías inferiores. Su evolución con Rafa Márquez en el Barça Atlètic fue clave, y su consagración comenzó en la gira de pretemporada por Estados Unidos, donde convenció a Hansi Flick, que lo mantuvo en la plantilla pese al regreso de los internacionales.

El técnico alemán ha encontrado en él un perfil fiable: físico potente, buena lectura defensiva, seguridad en la toma de decisiones y gran disciplina táctica. No es un lateral exuberante como Balde, pero sí más estable y predecible. Y Flick valora eso.

La consolidación de un jugador de equipo

En total, Gerard Martín ha participado en 30 encuentros esta temporada entre todas las competiciones, un registro considerable para un teórico suplente. No solo ha sido el reemplazo natural de Balde cuando este ha estado ausente, sino que ha sido utilizado estratégicamente por Flick para cerrar partidos o dar equilibrio en encuentros de alto voltaje.

Lo que más ha seducido al técnico alemán es su mentalidad competitiva. No es un jugador que desborde con frecuencia, pero rara vez comete errores. Cierra bien en el segundo palo, protege su zona, y siempre opta por jugadas de bajo riesgo con balón. En ataque, se incorpora cuando el equipo lo necesita, sin alardes innecesarios, y suele encontrar compañeros con precisión.

Una primera temporada que supera las expectativas

“Estoy bastante satisfecho. He ido de menos a más, porque el cambio es grande y al principio cuesta. Pero creo que me he adaptado bien y estoy en un buen momento”, declaró Gerard Martín en zona mixta tras el partido contra el Leganés. No es una frase al azar: su madurez se nota también fuera del campo. Los nervios de su debut en Vallecas han dado paso a la confianza de un jugador que ha demostrado que puede rendir en escenarios exigentes, como en la Champions o en el derbi catalán ante el Girona.

El fútbol pocas veces permite margen para las dudas, y Gerard Martín ha respondido con hechos. El FC Barcelona está a las puertas de una recta final de temporada donde se juegan títulos en Liga, Copa y Champions. La ausencia de Balde puede ser sensible, pero no alarmante. Porque Martín ha demostrado que su papel va más allá del de un simple sustituto. Es un jugador que entiende su rol, lo acepta y lo ejecuta con seriedad y compromiso. Y en tiempos de urgencias, esa clase de futbolistas son los que sostienen al equipo.