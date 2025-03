¿Cómo le fue al Real Madrid enfrentando al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano? Los colchoneros buscan una remontada histórica en el Metropolitano, mientras que los merengues intentan romper la maldición de un estadio que les ha sido esquivo.

El fútbol europeo se viste de gala este miércoles con un enfrentamiento de alto voltaje entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que definirá el pase a los cuartos de final de la Champions League. Tras la victoria merengue por 2-1 en la ida, el conjunto rojiblanco confía en el poder del Metropolitano para revertir la eliminatoria, en un escenario que ha sido un verdadero fortín esta temporada.

El Metropolitano, clave en la remontada colchonera

El Atlético de Madrid llega con la convicción de que su estadio puede marcar la diferencia. La temporada 2024-25 ha demostrado que el Metropolitano es un bastión casi inexpugnable, con 14 victorias, 4 empates y apenas una derrota en 19 encuentros disputados. Además, la eficacia defensiva del equipo de Diego Simeone ha sido notable, con solo 14 goles encajados en casa y nueve partidos con la portía a cero.

El único tropiezo del Atlético en su feudo fue ante el Lille en la fase de grupos de la Champions (1-3), un traspié que llegó en uno de los momentos más irregulares de la temporada. Sin embargo, los rojiblancos se han recompuesto y llegan a esta cita con la confianza en alto, dispuestos a romper su maldición ante el Real Madrid en Europa.

El Madrid, ante un reto mayúsculo

Para el equipo de Carlo Ancelotti, la historia en el Metropolitano no es alentadora. Desde la inauguración del estadio en 2017, los blancos han visitado el recinto rojiblanco en nueve ocasiones, con un balance desfavorable: solo dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Las únicas alegrías merengues en el Metropolitano fueron un 1-3 en febrero de 2019 por LaLiga y un ajustado 1-2 en septiembre de 2022. Sin embargo, también han sufrido derrotas dolorosas, como la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey en enero de 2024, cuando el Atlético se impuso 4-2 tras una prórroga electrizante.

El Real Madrid sabe que necesita romper con esta tendencia para mantenerse en carrera en su competición fetiche. Además, jugadores clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior tienen una cuenta pendiente en este tipo de partidos. Mbappé no ha disputado un derbi en el Metropolitano, Bellingham aún no ha marcado en un enfrentamiento directo ante el Atleti, y Vinícius no ha mostrado su mejor versión en estos duelos de alta tensión.

Un precedente que preocupa a los blancos

A pesar de la ventaja de la ida, la historia reciente no es favorable para el Real Madrid cuando llega a una vuelta de eliminatoria europea con solo un gol de margen. En la era moderna de la Champions League, esta situación se ha dado en cinco ocasiones, y solo en una lograron salir airosos.

La única excepción se dio en las semifinales de 2013-14, cuando el equipo dirigido por Ancelotti derrotó al Bayern Múnich por 1-0 en el Bernabéu y luego logró una victoria aplastante (0-4) en el Allianz Arena, encaminándose hacia la conquista de la ansiada Décima.

Sin embargo, en las otras cuatro ocasiones, el desenlace fue adverso para los blancos. En 1996 y 2003, la Juventus logró remontarles en cuartos y semifinales, respectivamente. En 2005, los italianos repitieron la dosis en octavos, y en 2007, el Bayern Múnich aprovechó la ventaja del gol de visitante para eliminarlos con un 2-1 en la vuelta.

Un derbi que define el destino europeo

El Real Madrid tiene la obligación de romper su mala racha en el Metropolitano si quiere seguir avanzando en la Champions League. El Atlético, por su parte, buscará aferrarse a su fortaleza en casa para lograr una remontada histórica y eliminar por primera vez a su vecino en Europa.

Con un estadio volcado a su favor y el aliciente de poner fin a la hegemonía merengue en la competición, los rojiblancos sueñan con escribir una nueva página dorada en su historia. El destino de ambos equipos se decidirá en 90 minutos (o quizás más), en un derbi que promete ser inolvidable.