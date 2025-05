Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, el estadio Abanca Balaídos será testigo de un enfrentamiento crucial entre el RC Celta de Vigo y el Sevilla FC, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. Ambos equipos llegan con objetivos distintos pero con la misma urgencia de sumar puntos. El Celta, séptimo en la tabla, aspira a asegurar su participación en competiciones europeas, mientras que el Sevilla, decimosexto, lucha por alejarse de la zona de descenso.

A lo largo de la historia, Celta y Sevilla se han enfrentado en 118 ocasiones en competiciones oficiales. El balance es ligeramente favorable al Sevilla, con 52 victorias frente a las 44 del Celta, y 22 empates. Sin embargo, en Balaídos, el Celta ha demostrado ser un rival complicado para los andaluces, logrando 40 triunfos en 59 encuentros como local. El Sevilla, por su parte, ha conseguido 11 victorias en sus 58 visitas a Vigo.

RC Celta de Vigo

El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha mostrado una mejora en su rendimiento, especialmente en casa. Con 46 puntos, se encuentra en la séptima posición, lo que le permitiría disputar la Europa League. En su último partido, el Celta ofreció una dura resistencia ante el Real Madrid, cayendo por 3-2 en el Santiago Bernabéu.

