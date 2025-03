¿Cómo llegan Athletic Club y Real Sociedad a sus duelos en la UEFA Europa League? Los vascos buscan sorprender a la Roma en el Olímpico, mientras que los donostiarras reciben a un Manchester United golpeado.

06/03/2025 · 10:16 AM

El Athletic busca tomar ventaja en su visita a Roma

El Athletic Club afronta un compromiso crucial en los octavos de final de la Europa League cuando este jueves visite el Estadio Olímpico de Roma para medirse ante la AS Roma. El equipo dirigido por Ernesto Valverde quiere regresar a Bilbao con un resultado positivo que le permita encarar con garantías el partido de vuelta en San Mamés.

El conjunto rojiblanco vuelve a la capital italiana tras su estreno en la competición allá por septiembre, pero en un contexto completamente diferente. Ahora, los leones han crecido como equipo y se presentan con mayor solidez, aunque su rendimiento como visitante sigue siendo una asignatura pendiente. De los últimos cuatro encuentros lejos de casa, solo han logrado dos empates, algo que podría jugar en su contra ante un rival que ha hecho de su estadio una fortaleza.

Una Roma revitalizada con Claudio Ranieri

Desde la llegada del experimentado Claudio Ranieri, la Roma ha recuperado competitividad y atraviesa su mejor momento de la temporada. Los ‘giallorossi’ acumulan 11 partidos consecutivos sin perder como locales en todas las competiciones y han sumado 10 victorias en ese tramo, lo que los convierte en un adversario de mucho peso.

Uno de los nombres propios de este resurgir es Paulo Dybala. El delantero argentino viene de ser determinante en la eliminatoria ante el Oporto, anotando dos de los tres goles de su equipo. Además, ha estado involucrado en cuatro tantos en los últimos cinco encuentros, por lo que será la mayor amenaza para la zaga del Athletic. Junto a él, Artem Dovbyk será la referencia ofensiva, un delantero que ya sabe lo que es marcarle al conjunto bilbaíno.

Para este encuentro, la Roma no podrá contar con Leandro Paredes, quien deberá cumplir una sanción. Sin embargo, el resto del plantel estará disponible para Ranieri, que buscará mantener el invicto en casa y golpear primero en la eliminatoria.

El Athletic confía en su ataque para dar el golpe

El cuadro de Valverde llega con la moral alta pese a la reciente derrota ante el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports. Los rojiblancos ocupan el cuarto lugar en el campeonato español y solo han perdido uno de sus últimos siete compromisos, un dato que refuerza su buen momento de forma.

Una de las claves para este choque será la presencia de los hermanos Williams. Tanto Iñaki como Nico han sido determinantes en la fase de grupos, acumulando seis goles y cuatro asistencias entre ambos. Su velocidad y capacidad para desequilibrar pueden ser un arma letal ante una defensa romana que, pese a su solidez, ha mostrado vulnerabilidad en algunos encuentros.

Además, el Athletic recupera a Oihan Sancet, su máximo goleador, quien vuelve tras superar una lesión. La incógnita en el once inicial pasa por la posible inclusión de Maroan Sannadi en ataque o la continuidad de Gorka Guruzeta. En defensa, Daniel Vivian es un fijo, mientras que la duda está en quién lo acompañará en el centro de la zaga, si Yeray Álvarez o Aitor Paredes.

Real Sociedad vs. Manchester United: un choque de realidades opuestas

Mientras el Athletic busca su hazaña en Italia, la Real Sociedad tiene una gran oportunidad de sacar ventaja en su eliminatoria cuando reciba al Manchester United en el Reale Arena. Los donostiarras llegan en un mejor momento que su rival y quieren aprovechar la crisis que atraviesa el conjunto inglés.

Los dirigidos por Imanol Alguacil suman cuatro victorias consecutivas como locales en Europa y han demostrado ser un equipo sólido en su estadio. Sin embargo, hay una asignatura pendiente: la historia reciente no ha sido favorable para la Real en las competiciones continentales. No alcanzan los cuartos de final desde la temporada 1988-89 y el United ha sido su verdugo en los últimos años. Desde 2013 se han enfrentado seis veces y los txuri-urdin solo han ganado una, precisamente en Old Trafford. En casa, nunca han podido vencer a los ‘red devils’.

Un Manchester United en caída libre

El equipo de Erik ten Hag no vive su mejor momento. Eliminado de la FA Cup y con solo una victoria en sus últimos cuatro encuentros, el Manchester United llega a este duelo con muchas dudas. Aunque firmaron una fase de grupos aceptable en la Europa League, terminaron en tercer lugar, lo que los obligó a disputar el playoff previo.

Además, el historial reciente no les favorece contra equipos españoles. Seis de sus últimas siete eliminaciones europeas han sido a manos de conjuntos de LaLiga: Sevilla en tres ocasiones (2017-18, 2019-20 y 2022-23), Atlético de Madrid (2021-22), Villarreal (2020-21) y Barcelona (2018-19).

A esto se suman las bajas de jugadores clave como Harry Maguire, Manuel Ugarte, Lisandro Martínez y Kobbie Mainoo. Pero si hay un dato preocupante para los ingleses, es la sequía goleadora de Rasmus Hojlund en esta competición. El delantero danés no ha marcado en sus últimos 18 partidos, lo que refleja los problemas ofensivos del equipo.

Bruno Fernandes, la gran amenaza para la Real

A pesar de su crisis, el United sigue contando con un futbolista capaz de marcar la diferencia en cualquier momento: Bruno Fernandes. El portugués ha participado en cuatro goles en sus últimos cinco encuentros y es el líder indiscutible del equipo en la generación de juego. Si la Real quiere imponerse, deberá encontrar la manera de anular al mediocampista luso.

Por el lado del conjunto vasco, las esperanzas están puestas en su tridente ofensivo. Brais Méndez, Luka Sucic y Take Kubo llegan en un gran estado de forma y han anotado seis goles en los últimos seis encuentros. Además, Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson, los máximos artilleros del equipo en la Europa League, serán las referencias en ataque.

Con estos antecedentes, la Real Sociedad intentará aprovechar su localía y la crisis del United para dar el primer golpe en la eliminatoria. En San Sebastián saben que un resultado positivo puede marcar la diferencia de cara a la vuelta en Old Trafford, donde los ingleses buscarán hacerse fuertes.

Dos desafíos de alto nivel para los equipos vascos

Athletic y Real Sociedad afrontan un jueves decisivo en la Europa League con el objetivo de dar un paso firme hacia los cuartos de final. Mientras los rojiblancos buscarán sorprender en Roma, los donostiarras intentarán aprovechar la irregularidad del Manchester United. La eliminatoria está abierta y todo puede suceder, pero ambos clubes vascos sueñan con hacer historia en la competición europea.