La emocionante victoria de Los Andes sobre Sarmiento de La Banda por el último boleto a la categoría terminó de definir el panorama de la Primera Nacional 2025. El “Milrayitas” aseguró su lugar en la Zona A, mientras que Agropecuario ocupará un lugar en la Zona B.

Este duelo crucial no solo determinó el destino de los equipos, sino también las conformaciones finales de las zonas que agruparán a los 36 elencos en busca de la gloria.

La competición abarcará desde febrero hasta noviembre y tendrá el siguiente formato:

❌️ Los CLÁSICOS que NO se jugarán en la Primera Nacional 2025:

➜ Temperley vs Los Andes

➜ Nueva Chicago vs All Boys

➜ Chacarita vs Atlanta

➜ Gimnasia y Tiro (S) vs Central Norte (S)

➜ Estudiantes vs Almagro

➜ Mitre (SdE) vs Güemes (SdE)

De lo que nos perdemos… 😒 pic.twitter.com/gfd5X2PYgU

— Primera Nacional (@Primeranaciona) December 23, 2024