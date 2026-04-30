¡Con el Bicho no! Cristiano Ronaldo humilla a rival que intentó “frontear” con una medalla Tras el triunfo del Al Nassr, el portugués le bajó los humos a Merih Demiral con un gesto que ya es viral: "Yo tengo 5 Champions, ¿y tú?".

¡Hay que tener valor para querer medirle el aceite a Cristiano Ronaldo! El astro portugués no solo habla con goles, sino que también tiene la vitrina llena para callar bocas. Este miércoles 29 de abril, tras la victoria del Al Nassr 2-0 sobre el Al Ahli, se armó un “tira y jala” que ha encendido las redes sociales en todo el mundo y, por supuesto, aquí en la República Dominicana no nos quedamos atrás.

El gol 970 y el lío en el campo

CR7 sigue indetenible y marcó el gol número 970 de su carrera profesional, consolidando al Al Nassr en la cima de la Liga Saudí con 79 puntos (sacándole 8 de ventaja al segundo puesto). Pero lo fuerte vino al sonar el silbato final. Merih Demiral, defensa del Al Ahli y excompañero de Cristiano en la Juventus, salió al terreno con su medalla de la Champions League de Asia para burlarse de los jugadores del Al Nassr, que aún no tienen ese trofeo en sus vitrinas.

“Tengo 5, tengo 5”: La respuesta del Rey

Cristiano, que no se queda con ninguna guardada, soltó una risa sarcástica y, haciendo el gesto con la mano, le recordó al turco quién es el verdadero jefe de Europa: “Yo tengo 5 Champions, tengo 5”, refiriéndose, claro está, a sus cinco trofeos de la UEFA Champions League.

Mientras Demiral celebraba el bicampeonato asiático de su equipo, Ronaldo le recordó que hay niveles en este negocio y que las suyas son de las que pesan de verdad en el fútbol mundial.

Al Nassr, a un paso de la gloria

Más allá del chisme, lo importante para “los nuestros” que siguen al Bicho es que el Al Nassr está “encendido”. Con esta victoria, el equipo se pone a ley de nada para coronarse campeón de liga, manteniendo un ritmo arrollador en esta recta final de la temporada.

¿Ustedes creen que Demiral se pasó de la raya o Cristiano fue muy duro con el “humilde” recordatorio? ¿Llegará el Bicho a los 1,000 goles antes de retirarse?